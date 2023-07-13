80 bin lira diş tedavi parasını biriktirmek için okulu bırakıp işe girdi

Semih ERSÖZLER/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, Ümit Ulaş (17), ön damağından çıkan dişlerinin tedavisini 4 yıldır bulamadı. Katı gıdayla beslenmekte ve ağrı nedeniyle uyumakta zorlanan Ulaş, tedavi için istenen 80 bin lirayı biriktirebilmek için okuluna ara verip sanayide çalışmaya başladı.

Kepez ilçesinde yaşayan 11'inci sınıf öğrencisi Ümit Ulaş, 2019'da dişleriyle ilgili problem yaşamaya başladı. İlk olarak dişlerine dolgu yaptıran Ulaş'ın bir süre sonra ön damağında 2 diş daha çıktı. Farklı hastane ve doktorlara başvuran Ulaş, ailesinden herhangi bir sağlık güvencesi bulunmadığı için tedavisini yaptıramadı. Gittiği doktorlar da Ulaş'a, iddiaya göre, 'Masada kalırsın' diyerek tedavisini yapmadı. Dişleri nedeniyle çenesi şekil değiştiren Ulaş, ağrılar nedeniyle uyuyamamaya ve katı gıda tüketememeye başladı. Son olarak başvurduğu hastanede, sosyal güvencesi olmadığı gerekçesiyle tedavi için 80 bin lira istenen Ulaş, okuluna ara verip, para biriktirebilmek için Akdeniz Sanayi Sitesi'nde işe başladı. Yaşadığı ağrı ve acıya daha fazla dayanamayan Ulaş, kendisine uzatılacak yardım elini bekliyor.

'GECELERİ UYUYAMAZ OLDUM'

Ümit Ulaş, 13 yaşından beri dişlerindeki sorunlarla uğraştığını belirterek, "Dişlerim için doktora gittim. Bana 'Yaşın ilerlesin öyle gel' dediler. Ne zaman gitsem sonuç alamadım. Defalarca yaptırmaya çalıştım. Dişlerim nedeniyle çenem şekil değiştirdi. Bu durumdan sonra da doktorlar bana, 'Yapamam masada kalırsın' diyor. Dişlerim nedeniyle yemek yiyemiyorum, sürekli sıvı tüketiyorum, ağrıları nedeniyle geceleri uyumaz oldum. Ağrıyı azaltmak için sürekli ilaç kullanıyorum. Fazla dişlerimin çekilmesi ve diş yapımın tedavi edilmesi gerekiyor. Ancak gittiğim hastanelerde 80-90 bin lira istiyorlar. Ailemden gelen bir sağlık güvencem de yok. Elim kolum bağlı. Dişlerimi yaptırabilmek için para biriktirmem gerekiyordu. Bu yüzden liseyi bırakıp sanayide işe girdim. Dişlerimin yapılmasını, çözüm bulunmasını istiyorum. Artık uyku bile uyuyamaz oldum" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2023-07-13 12:02:44