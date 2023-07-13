Patara Deniz Feneri'nin çeşme oluğundan su akıtıldı

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)-ANTALYA'nın Kaş ilçesinde tarihi 6 bin yıl öncesine uzanan Patara Antik Kenti'nde çalışan kazı ekibi, 21 metre yüksekliğe çıkan deniz fenerinin çeşme oluğundan su akıttı.

Patara Antik Kenti'nde, Roma İmparatoru Nero'nun M.S. 64 yılında yaptırdığı ve tamamı 1481'deki tsunamide yıkılan 26,5 metre yüksekliğindeki deniz fenerinin inşası, Antalya Valiliği'nin ihalesini yaptığı çalışmalar kapsamında sürüyor. Kazılarda ortaya çıkarılan 2 bin 500 taşın, taş hastanesinde röntgenleri çekilip, en son teknolojilerle orijinal yerleri tek tek belirlendi. Patara kazıları sırasında ortaya çıktıktan sonra toprağa gömülen yunus kabartmalı taş, 10 yıl aranın ardından geçen sene Patara Deniz Feneri'ne yerleştirildi. Mayıs ayında ise son basamağı yerine koyulan Patara Deniz Feneri, 21 metre yüksekliğe ulaştı.

'SU AKITMAYI BAŞARDIK'

Yıllardır gecegündüz Patara Antik Kenti'nde çalışan ekip, Patara Deniz Feneri'nin en üstteki kemerli bölümünden yağmur suyu tahliyesi için çeşme oluğundan su akıtmayı başardı. Patara Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, güzel haberi sosyal medya hesabından duyurup, katkılarından dolayı Antalya Valiliği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'na teşekkür etti. Prof. Dr. Işık, "Patara Deniz Feneri'nin en üstteki kemerli bölüm tabanında yağmur suyu tahliyesi için kullanılan çörtenden (çeşme oluğu) su akıtmayı başardık. Çok şükür. Bunu mümkün kılanlar su gibi aziz olsun. Ellerinize, emeğinize sağlık ekip" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2023-07-13 12:11:04