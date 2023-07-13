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        Antalya'da spot mağazasında yangın; eşyalar ve önündeki kamyonet yandı

        DHA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 12:37
        Antalya'da spot mağazasında yangın; eşyalar ve önündeki kamyonet yandı

        Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da evsel eşya satılan spot mağazada çıkan yangında, ikinci el mobilyalar, iş yeri arazisi içerisindeki konteyner ile kamyonet yandı.

        Yangın, saat 09.30 sıralarında Kepez ilçesi Altıayak Mahallesi Recep Gürbüz Caddesi´nde yer alan ikinci el mobilya ve evsel eşya satılan spot mağazasında meydana geldi. 200 metrekare alana sahip iş yerinde bulunan konteynerde bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, dışarıda bulunan mobilyalara da sıçrayan yangına kısa sürede müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangın sırasında içeride bulunan iki köpeğin ise çevredekiler tarafından çıkarıldığı öğrenildi. Yangında konteyner ve onlarca spot malzemenin yanı sıra, bahçe içerisinde park halinde bulunan bir kamyonet de yanarak kullanılamaz hale geldi. Adı öğrenilemeyen iş yeri sahibinin yangın esnasında dışarıda olduğu öğrenildi. Polis ekipleri 2 ay önce de yandığı öğrenilen iş yerindeki yangınla ilgili inceleme başlatırken, çıkış nedeni yapılan çalışmaların ardından netlik kazanacak. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

        2023-07-13 12:36:35

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