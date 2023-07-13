Köpek balığı sanılarak taşlandı, nesli tükenmekte olan tür çıktı

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki sahilde görülüp, köpek balığı sanılarak taşlanan türün, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan 'mavi yelken balığı' olduğu ortaya çıktı. Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Akdeniz'de çok nadir görülen bir balık. Kimseye zararı olmayan bir balık türü" dedi.

En önemli turizm destinasyonlarından biri olan Kemer'de, kıyıya yaklaşan bir tür denizde yüzenleri telaşlandırdı. Yüzgeçleri su yüzeyinde görülen türü köpek balığı sanan sahildekiler, taşla uzaklaştırmaya çalıştı. Bu görüntüler de sosyal medyada hızla yayıldı. Kıyıya yanaşan türün ise nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan 'mavi yelken balığı' olduğu anlaşıldı. Dron kamerası ile kaydedilen başka bir görüntüde de mavi yelken balığının sığ sularda yüzdüğü görüldü.

'VATANDAŞLARIMIZ SAHİLLERİMİZİ GÜVENLE KULLANABİLİR'

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, 'dünyanın en hızlı deniz canlısı' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren mavi yelken balığının zararsız olduğunu, sahil bölgeleri ile sığ sularda nadir görülebildiğini belirtti. Vatandaşları balığa zarar vermemeleri konusunda uyaran Prof. Dr. Gökoğlu, "2,5 metre boya ulaşabilen, kılıç balığına benzeyen, genellikle sırt yüzgeci suyun dışında, kuyruk yüzgecinin üst lopu da suyun dışında yüzen bir balık türü. Bu balık, kıyılarımızdaki sardalya ve istavrit gibi balıklarla besleniyor. Akdeniz'de çok nadir görülen bir balık. Kimseye zararı olmayan bir balık türü. Vatandaşlarımız bunu gördüğü zaman köpek balığına benzetiyor. Zaman zaman bu tür görüntüleri görüyoruz. Özellikle son zamanda, Mısır'daki köpek balığı vakasından sonra bir panik var. Dolayısıyla bu tür görüntüler vatandaşı paniğe sokuyor. Aslında korkmaya gerek yok, zararsız ve kendi halinde bir balık türü. Vatandaşlarımız Antalya Körfezi'nde rahatlıkla denize girsin, korkmasınlar, bir sıkıntı yok" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN

2023-07-13 13:17:42