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        Palet fabrikasındaki patlamada fırlayan kazan, 300 metre uzaktaki seraya düştü

        DHA txt
        Giriş: 14.07.2023 - 00:20
        Palet fabrikasındaki patlamada fırlayan kazan, 300 metre uzaktaki seraya düştü

        Burak YALMAN/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Aksu ilçesinde palet fabrikasında meydana gelen patlamada, iş yerinden fırlayan kazan, yaklaşık 300 metre uzaklıktaki seranın içine düştü. Maddi hasara yol açan olayda yaralanan olmadı.

        Olay, saat 17.30 sıralarında Aksu ilçesi Atatürk Mahallesi´ndeki bir palet fabrikasında meydana geldi. Palet fabrikasında henüz nedeni bilinmeyen patlamada fırın kazanı ve parçaları, fabrikaya yaklaşık 300 metre uzaklıktaki seranın içine düştü. Olay anında bölgede kimsenin bulunmaması olası faciayı önledi. Naylon sera parçalanırken, kazanın parçaları çevreye yayıldı. Patlamanın yaşandığı fabrikada, serada ve çevredeki araçlarda büyük çapta hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

         DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Aksu Burak YALMAN

        2023-07-14 00:19:47

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