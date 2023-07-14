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        Kirayı ödeyecek kadar geliri olmadığı için 2 çocuğuyla, 4 aydır sokakta yaşıyor

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 14:33
        Kirayı ödeyecek kadar geliri olmadığı için 2 çocuğuyla, 4 aydır sokakta yaşıyor

        Tunahan KIR/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, Samet (25) ve Sümeyye Bozkaya (29) çifti, kira ödeyecek kadar gelirleri olmadığı için 2 ve 3 yaşındaki çocuklarıyla 4 aydır sokakta yaşıyor.

        Kentte, oto yıkamacıda çalışan Samet Bozkaya, ev kirasını karşılayacak kadar geliri olmadığı için eşi ve 2 çocuklarıyla 4 aydır sokakta kaldıklarını söyledi. Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'nde çalıştığı iş yerinin tabelasının aralığına yatak atıp geceleri burada geçirdiklerini aktaran Samet Bozkaya, çocukları Elizan Naz (2) ile Rüzgar Umut'un (3), geceleri üşüdüğünü anlattı. Bozkaya, "Mart ayından beri sokaktayız. Çalışmama göre günde ortalama 400 lira kazanıyorum. Kazandığım parayla çocuklarımın masrafını karşılayamıyorum. Ev tutmaya çalıştım ama 7-8 bin lira isteniyor. Kirayı karşılayamadım. Bu duruma çare bulunmasını istiyorum" diye konuştu.

        'SABAHA KADAR UYUYAMIYORUM'

        Samet Bozkaya, kızı Elizan Naz ile oğlu Rüzgar Umut'un sokakta perişan halde olduğunu belirterek, "Mart ayından bu yana sokakta kalıyoruz. Gece soğuk oluyor, çocuklar üşüyor. Dışarda kaldığımızdan dolayı çok korkuyoruz. Ben sabaha kadar uyuyamıyorum, işe uykusuz gidiyorum" dedi.

        Sümeyye Bozkaya da 4 aydır farklı yerde sokakta kaldıklarını söyleyerek, "Sokakta çok zorlanıyoruz. İki çocuğum aylardır duş bile alamadı. Devlet büyüklerinden ve hayırseverlerden yardım bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Samet Bozkaya, yardım için başvuruda bulundukları birimlerin not aldıklarını ama henüz dönüş yapmadıklarını söyledi.

        (DHA)

        DHA-Genel Türkiye-Antalya Tunahan KIR

        2023-07-14 14:32:36

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