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        Antalya'da hava sıcaklığı 42 dereceyi gördü; sahiller doldu (2)

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 16:05
        Antalya'da hava sıcaklığı 42 dereceyi gördü; sahiller doldu (2)

        EN YÜKSEK MANAVGAT, EN DÜŞÜK ELMALI

        Sıcak hava dalgası ile hava sıcaklığının arttığı Antalya'da, gün içerisinde beklenen değerlere ulaşıldı. En yüksek sıcaklık 43,9 derece ile Manavgat ilçesinde, en düşük sıcaklık ise 11,1 derece ile Elmalı ilçesinde ölçüldü. 

        DOĞU İLÇELERİ DAHA SICAK

        Hava sıcaklıklarının ileriki günlerde de mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini belirten Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürü Ayşe Gemici, "Yüksek sıcaklıklarla ilgili tahmin ettiğimiz değerleri şu ana kadar gördük. Sıcaklıklar mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyrediyor. Önümüzdeki günlerde açık ve az bulutlu havayı görmeye devam edeceğiz. Kent merkezinde 41 dereceyi, doğu ilçelerinde 41'in üzerinde hava sıcaklıklarını görmeyi bekliyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM

        2023-07-14 16:04:20

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