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        Antalya'da yüksek sıcaklık nedeniyle sahile ilgi düştü

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 15:21
        Antalya'da yüksek sıcaklık nedeniyle sahile ilgi düştü

        Semih ERSÖZLER-Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da 43,5 dereceye ulaşan hava sıcaklığı nedeniyle, kalabalık görüntüsüyle akıllarda yer eden Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk olmadığı görüldü. Sıcak hava nedeniyle kentin ana arterlerinde de boşluklar olduğu görüldü.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yüksek sıcaklık uyarısında bulunduğu, ülke genelinde etkili olan sıcak hava dalgasıyla birlikte turizm kenti Antalya'da da hava sıcaklığı 40 derecenin üzerinde seyrediyor. Dün kent merkezinde 42, Manavgat'ta 43,9 dereceye kadar ulaşan hava sıcaklığı bugün de arttı. Kent merkezinde en yüksek hava sıcaklığı öğle saatlerinde 43,5 derece ölçüldü. Aynı saatlerde Manavgat'ta hava sıcaklığı 44 derecenin üzerine çıktı. 

        Sıcak havayla birlikte özellikle hafta sonlarında kalabalık görüntüsüyle akıllarda yer eden Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk yaşanmadı. Sıcaklığın en yüksek seviyeye ulaştığı öğle saatlerinde, sahilde yoğunluk olmadığı dikkatti çekti. Sahile gelenler ise sıcaklığı 26 derece olan denize girerek vakit geçirdi. Sıcak hava nedeniyle kentin ana arterlerinde de yoğunluk yaşanmadığı görüldü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLERAlparslan ÇINAR

        2023-07-15 15:20:38

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