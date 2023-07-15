ASAT terfi istasyonunda elektrik akımında hayatını kaybeden 3 kişinin cenazelerini aileleri aldı

Adem AKALAN-Veli KÖKEN/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) kanalizasyon terfi istasyonunda elektrik akımına kapılıp hayatlarını kaybeden Fırat Çiçek (37) ve Emin Akyüz (37) ile yardım için istasyona giren Mahmut Yıldız'ın (33) cesetleri, ailelerine teslim edildi.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında, Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki ASAT kanalizasyon terfi istasyonuna bakım için gelen işçiler Fırat Çiçek ile Emin Akyüz, çalışma sırasında elektrik akımına kapıldı. İşçilerin çığlıklarını duyan Mahmut Yıldız da istasyona indi. İşçiler ve Yıldız, hayatlarını kaybetti.

İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmalarıyla çıkarılan 3 kişinin cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Akyüz, Çiçek ve Yıldız'ın yakınları da sabah erken saatlerde morga geldi. Olay yeri inceleme ekibinin de geldiği morgda, hayatını kaybedenlerin yakınları cenazelerin geç verilmesine tepki gösterdi. İncelemeleri tamamlanan cenazeler, yakınlarına teslim edildi. İşçilerden Emin Akyüz'ün cenazesi Burdur'un Bucak ilçesine, Fırat Çiçek'in cenazesi Konyaaltı ilçesi Çakırlar Mahallesi'ne, Mahmut Yıldız'ın cenazesi de defnedilmek üzere Kırıkkale'ye götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALANVeli KÖKEN

2023-07-15 15:31:32