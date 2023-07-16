Antalya'da cip ile hafif ticari araç çarpıştı; 2 ölü, 1 yaralı

Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde cip ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada Memiş (71) ve Ünzile Günal (70) çifti hayatını kaybetti, diğer aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında AntalyaFethiye kara yolu Korkuteli çevre yolunda meydana geldi. Doğan Can K. yönetimindeki 34 FOU 524 plakalı cip ile taziye ziyaretine giden Memiş Günal idaresindeki 07 RP 950 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada Günal´ın eşi Ünzile Günal hayatını kaybetti, 2 sürücü de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Korkuteli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak Memiş Günal da kurtarılamadı. Diğer sürücünün ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Öte yandan Memiş Günal'ın MHP Korkuteli İlçe Başkanı Medine Yapılmışev'in amcası olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Korkuteli Adem DURMAZ

2023-07-16 10:40:30