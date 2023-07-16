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        Falezlerden denize el ele tehlikeli atlayış kamerada

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 10:49
        Falezlerden denize el ele tehlikeli atlayış kamerada

        Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da 2 gencin yaklaşık 25 metre yüksekliğindeki falezlerden el ele tutuşarak denize yaptığı tehlikeli atlayış, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Konyaaltı Sahili'ndeki falezler yaz aylarında doğal güzelliğiyle denize giren ve güneşlenenlerin uğrak yeri oldu. Muratpaşa ilçesinden Konyaaltı Sahili'ne gidilen Varyant bölgesindeki falezlerde 2 arkadaşın el ele tutuşup yaklaşık 25 metre yükseklikten denize atlayışları çevredekilere korku dolu anlar yaşattı. Denize dengesiz düşen 2 genç kısa süreli sersemlik yaşadıktan sonra sahile çıktı. Falezlerden arkadaşlarını izleyen 2 genç ise patikadan onların yanına, sahile indi. Tehlikeli atlayış bir turistin cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM

        2023-07-16 10:48:26

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