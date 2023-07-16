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        Antalya'da orman yangını

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 12:07
        Antalya'da orman yangını

        Ömer KARÇAMithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)-ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere karadan ve havadan müdahale ediyor.

        Perakende Mahallesi İlarma mevkisindeki ormanda, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Denize yakın noktada çıkan yangın için bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Manavgat ile Taşağıl orman işletme müdürlüklerine bağlı ekipler, havadan ve karadan müdahale başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Ömer KARÇAMithat ABAKAN

        2023-07-16 12:06:32

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