Jason Derulo ikinci kez Belek'te sahne alacak

ANTALYA, (DHA)Dünyaca ünlü müzik devlerini ağırlayarak tüm dikkatleri üzerine çeken 'Regnum Live in Concert' serisi, bu yıl yine birbirinden iddialı isimleri sahnesine konuk edecek. 8 Ağustos'ta Christina Aguilera'nın sahne alacağı Regnum Carya, 30 Temmuz´da ise Jason Derulo´nun nefes kesen performansına ikinci kez ev sahipliği yapacak. Konserin biletleri yarın satışa çıkarılacak.

Derulo, 2009 yazının hiti "Whatcha Say", youtube´da tıklanma rekorları kıran "Swalla" ve Rap müziğin ünlü ismi Snoop Dogg´la seslendirdiği "Wiggle" ve şu an tüm listelerde yer alan 'Slow Low' başta olmak üzere tüm hit parçalarını 30 Temmuz akşamı dans koreografileriyle birlikte sergileyecek. Global müzik paylaşım sitelerinde şarkıları ve video klipleri en çok tıklanan isimler arasında yer alan ve bir süre önce dünyanın en önemli müzik şirketi Warner Brothers Records´a bağlı sanatçılar arasında yerini alan Derulo, sahnedeki enerjisi ve dinleyicilerle kurduğu samimi diyaloglarla tanınıyor. Genç yıldız Derulo, milyonların dinlediği şarkılarını sevenleriyle beraber seslendirecek. DHA-Kültür Sanat Türkiye-Antalya

2023-07-16 12:08:24