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        Antalya ile Muğla, 45,9 dereceyle Türkiye'nin en sıcak yerleri

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 12:42
        Antalya ile Muğla, 45,9 dereceyle Türkiye'nin en sıcak yerleri

        Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)-ANTALYA'nın Kaş ilçesi ile Muğla'nın Köyceğiz ilçesi, 45,9 derece ile Türkiye'nin en sıcak yeri oldu.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'yüksek sıcaklık' uyarısında bulunduğu, ülke genelinde etkili olan sıcak hava dalgası Antalya'yı da vurdu. Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerinde seyrettiği kentte, hem şehir sakinleri hem tatilciler zor anlar yaşadı. Özellikle kalabalık görüntüsü ile dikkat çeken Konyaaltı Sahili'nde yoğunluğun az olduğu görüldü. Dün ölçülen sıcaklıklarla; Türkiye'nin en sıcak yeri, 45,9 derece ile Antalya'nın Kaş ilçesi Çavdır Orman Sahası ve Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Zeytinalanı Ekip Orman Deposu oldu. Antalya ve Muğla'yı 45,7 derece ile Şırnak'ın Cizre ilçesi takip etti. Diğer yandan Antalya'nın Manavgat ilçesinde sıcaklık 44,7, Aksu ve Konyaaltı'nda 44,3, kent merkezinde ise 44,1 derece olarak ölçüldü. Kentte, bugün ve yarın da sıcaklığın 40 derece üzerinde seyredilmesi bekleniyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

        2023-07-16 12:41:16

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