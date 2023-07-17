Evi boşaltılmayınca kiraya veren emlakçının karşısında kamyonette yaşamaya başladı

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)İSTANBUL İtfaiyesi'nde yıllarca çalışan 3 çocuk babası Yaşar Alper (55), emekliliğinde yaşamak amacıyla Antalya'da satın aldığı ev boşaltılmadığı için ailesiyle birlikte, daireyi kiraya veren emlakçının karşısındaki boş alana park ettiği kamyonette kalarak durumu protesto etmeye başladı.

stanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nde çalışan Yaşar Alper, emekliliğinde yaşamak için Antalya'nın Kepez ilçesi Varsak Aydoğmuş Mahallesi 1583 Sokakta ev aldı. Alper, 2 yıl önce evin kiraya verilmesi için emlakçı Erhan Oğuz ile iddiaya göre emekli olduğunda evini boşaltacak birine vermesi şartıyla anlaştı. Emlakçı, evi S.Ö.'ye kiraya verirken, Yaşar Alper 6 ay önce emekli olacağını ve evin boşaltılması gerektiğini emlakçı ile kiracıya söyledi. Mart ayında boşaltılması için ihtarname gönderen Yaşar Alper, evin boşaltılmaması üzerine eşi ve çocuklarını da alarak Antalya'ya geldi. Burada yaptığı görüşmelerden de sonuç alamayan Alper, emlakçının karşısındaki boş alana park ettiği kamyonette kalmaya başladı. Kamyonetin etrafına 'Emlakçı neredesin, biz sokakta kaldık' yazılı dövizler koyan Alper, durumu protesto etmeye başladı.

`24 SAAT İÇERİSİNDE EV BULURUZ DEDİLER´

16 yıl önce Antalya'da emekliliğini geçirmek için ev aldığını belirten Yaşar Alper, "Evi emekli olana kadar kiralama şartıyla emlakçıya verdim. Anlaştığım emlakçıya yakın zamanda emekli olacağımı, sıkıntısız birine evi vermesini istediğimi söyledim. O da bana 'Biz emlakçıyız. Sana 24 saat içerisinde ev buluruz. Sen yeter ki emekli ol. Çok kısa zamanda ev buluruz' dedi. Kiraya verdi. Emekliliğime 6 ay kala durumu bildirerek evi boşaltmalarını istedim. 'Boşaltırız' dediler. Sonra 'Biz boşaltmıyoruz, istersen mahkemeye ver' dediler. Ben evi boşaltmaları için noterden ihtarname çektim. Eşyalarımla Antalya'ya geldim, yine evi boşaltmıyorlar" dedi.

'5 YIL SONRA BASTONLA GEZECEK DURUMDA OLACAĞIM'

Bir aydır Antalya'da kamyonetin içinde kaldıklarını ifade eden Yaşar Alper, "Evi boşaltmalarını bekliyorum. Bize mahkeme yolunu gösteriyorlar. Mahkemenin 3 yıl kadar sürdüğü söyleniyor. Avukatım 'Evi 3 yılda boşaltırız' dedi. Zaten 55 yaşındayım ve ağır diyabet hastasıyım. 3-5 yıl sonra yaşantım zaten düşecek. İstinaf ile davanın 5 yıl bile sürme durumu var. 5 yıl sonra bastonla gezecek durumda olacağım. Hayatımın son dönemlerini rahat, huzur içinde geçirmek istiyorum. Evi boşaltmaları durumunda kira yardımında bulunacağımı, onlara para ödeyeceğimi, aldığım kiraların hepsini geri vereceğimi söylememe rağmen evi boşaltmıyorlar. Zorluk üzerine zorluk çıkartıyorlar" diye konuştu.

Evinde yaşamak istediğini sözlerine ekleyen Yaşar Alper, Antalya sıcağında sokakta olduğunu, akşamları da kamyonetin içinde yaşadığını dile getirdi. Yaşar Alper'in eşi Yasemin Alper, "Mağduruz, gördüğünüz gibi sıcağın altında kamyonette kalıyoruz. Biz evimizi geri istiyoruz. Mağduriyetimizin giderilmesini ve evimize taşınmak istiyoruz" dedi.

EMLAKÇI: ASIL MAĞDUR BENİM

Evi kiralayan emlakçı Erhan Oğuz ise "Mal sahibi bize 3 yıl önce gelerek evi olduğunu ve kiraya vermemizi istedi. Biz de bir vatandaşa kiraladık. Sözleşme ve kontratını yaptık. Aralarında da anlaştılar ve oturmaya devam ettiler. Sonrasında mal sahibi EYT'den emekli olacağını kiracıya söylüyor ve kiracı da 'Ben evi şu an boşaltmam, kira sözleşmem devam ediyor' diyor. Mal sahibi de eşyalarını İstanbul'dan yükleyerek Antalya'ya geliyor. Sonra kiracıyla tartışıyorlar ve olay bana intikal ediyor. Ben de yardımcı olmaya çalışıyorum ama işin içinde zıtlaşma olduğu için olmadı. Ev sahibi, kiracı olmadığı zaman eve girmiş. Kiracı da o esnada eve gelince aralarında arbede çıkıyor. Kiracı olayı karakola taşıyor ve bu yüzden evden çıkmıyor. Ev sahibi de bizi protesto için eylem yapıyor. Benimle ilgili bir durum yok. Suçlamaları da kabul etmiyorum. Asıl mağdur benim" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2023-07-17 16:43:36