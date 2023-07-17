Nuri Şahin: Arda Güler'in Real Madrid'de tutunacağından eminim

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)Fraport Tav Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, Real Madrid'e transfer olan 18 yaşındaki Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu. Şahin, "Arda´ya tavsiye verecek kişiler biz değiliz. Ben Arda'nın basın toplantısını izledim. Basın tanıtımını, ilk idmanlarını izledim. Müthiş bir çocuk, Allah yolunu açık etsin. Bizi gururlandırıyor. Gururlandırmaya da devam edecektir. Orada tutunacağından ben çok çok eminim. Arda çok çok büyük bir yetenek. Çok büyük bir futbolcu. Allah yolunu açık etsin, onunla gurur duyuyoruz her zamanda gurur duymaya devam edeceğiz. Ama ona şu anda öğüt verecek durumda değiliz" dedi.

Fraport Tav Antalyaspor, Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu hazırlıklarının Burdur kampını tamamladıktan sonra Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı takımın futbol sorumlusu Nuri Şahin, akşam saatlerinde yapılacak antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şahin, takıma yapılacak transferlerden, Arda Güler'e kadar sorulan sorulara cevap verdi.

NURİ ŞAHİN: DAHA KADROMUZ YÜZDE 100 OTURMADI

Yeni sezonun hayırlı olmasını dileyen Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, "Öncelikle inşallah hepimiz adına hayırlı bir sezon olur. İlk etabı Burdur'da geçirdik. Gayet iyi geçti. İstediğimiz çalışmaların hepsini yaptık. Kampı da güzel bir maçla Başakşehir´e karşı bitirdik. Daha tam yüzde 100 kadromuz oturmadı ama hem gençler hem de geçen seneki oyuncularımız kiralıktan dönen oyuncularımız vs. hepsi iyi performans sergiledi. Yeni takımla, yeni hocalarımızla beraber iyi bir uyum sağladık. İnşallah yarın da Allah izin verirse ikinci etap için Erzurum'a gideceğiz" ifadelerini kullandı.

"STOPER, KANAT VE ORTAYA TRANSFER YAPILACAK"

Şuana kadar iki transfer yaptıklarını ifade eden Şahin, "Yaptığımız iki transferde benim istediğim oyuncular, hem benim hem de scout ekibimizin beğendiği oyuncular. Erdoğan bizi birçok konuda rahatlatacak. Diğer oyuncumuz Jakub Kaluzinski de çok beğendiğim bir oyuncuydu. Önü çok açık. Daha fazla transfer olacak. Stoper kesinlikle alınacak. Ortaya bir transfer olacak, forvet hattına olabilir diyelim, kanatlarda kesinlikle olacak. Bek pozisyonlarına bakıyoruz" diye konuştu.

"SUUDİ ARABİSTAN GERÇEĞİNDEN DOLAYI TRANSFERLER GECİKEBİLİR"

Geçen sezondan ders aldıklarını dile getiren Nuri Şahin, transfer yapmak için transfer yapmak istemediklerini kaydetti. Şahin, "Tabii ki her hoca en kısa zamanda takımın beraber olmasını ister ama transfer dönemi sizin de takip ettiğiniz gibi bu sene biraz daha yavaş başladı. Şimdi yavaş yavaş hızlanmaya başlıyor. Fiyatlar çok uçuk Euro, TL bazında baktığınız zamanda tabi fiyatların çok yüksek olduğu bir dönemden geçiyoruz. Şimdiye kadar belli bir noktaya getirdiğimiz oyuncular var. Orada son adımları atarsak inşallah aramıza katılacaklar. Tabii ki hocanın istediği gibi en kısa zamanda bir araya gelmeleri. Ben de istiyorum ama yanlış transfer yapmaktan ziyade doğru transferin biraz daha geç olması çok büyük sıkıntı değil. Bu konuda da tabii ki kulüp olarak maddi durumlarda, ekonomik durumlarda kulüp olarak çok hata yapma lüksümüz olmadığı için bunu taraftarlarımız da anlayışla karşılayacaktır. Hemen sezonun ilk haftasında biz de performansımızı vermek istiyoruz ama dediğim gibi ne yazık ki transfer dönemi Türkiye´de biraz daha uzun olduğu için Avrupa´daki oyuncuların çoğu da bunu bildiği için burayı bir A-B-C olarak gördüğü için biraz zorlanıyoruz. Bir de Suudi Arabistan gerçeği var, oyuncu oradan bir teklif bekliyor. Şu anda o yüzden transfer bu sene biraz gecikebilir" dedi.

"SİNAN GÜMÜŞ'E BAŞKA TAKIMA GİTMESİNİN İYİ OLACAĞINI SÖYLEDİM"

Göndermek istedikleri oyunculara kararlarını ilettiklerine dikkat çeken Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, "Biz göndermek istediğimiz oyuncuların hepsi hakkında raporlarımızı verdik. Oyunculara da ben kendim açık bir şekilde onları kadroda bu sene düşünmediğimi söyledim. Çünkü bence her futbolcu bunu hak ediyor, yüz yüze hocadan duymayı hak ediyor. Ben oyuncuların yüzde 99´una bu seneki planlarında olup ve olmadığını hepsini açık açık söyledim. Kontratlı futbolcularımızda var. Onlarda inşallah kendilerine bu dönemde onlar için daha hayırlı olan yerlerle anlaşırlar. Deni Miloseviç konusuna gelecek olursak ilk başta Antalyaspor'da iyi bir dönem geçirmedi. ilk dönemi ben hem oyuncu olarak beraberken de yarım dönem hocalığında yaptım Sakaryaspor'da istediği gibi tam geçmedi ama şu anda gayet iyi çalışıyor. Bence o şansı hak eden bir karakter, bir insan. Fedakarlıklar yapan da bir karakter ona bir şans vermek istiyorum. Şu ana kadar da gayet iyi gidiyor. Kampın başarılı isimlerinden biriydi. Zaten karakterine bugüne kadar hiçbir şey söyleyemem çok iyi bir karakter. Bizim görevimiz artık onu da kaleye daha da yakın oynatmak. Ondan verim almaya çalışmak. Sinan Gümüş'le de çok açık konuştum. Başka bir takıma gitmesi onun adına daha doğru olacağını söyledim. Onun kararını kendisi verecek. Bahadır Öztürk bizimle kalacak. Kampı iyi geçiren oyunculardan bir tanesi. Rize dönemi ona çok iyi geldi. İyi de çalışıyor, kendini veriyor işine. Benim için önemli olan niyet, niyetine bakarım tabi, kalitesine de bakarım. Bahadır´ın kalitesi var, o da bizim stoperlerimizden bir tanesi. Antalyaspor da olmayı çok istiyor. Yaz döneminde onunla oturup konuştuğumuzda bana dediği şey, hocam ben başarılı olmak istiyorum. Bu benim için çok önemli o yüzden iyi de çalışıyor kendini işine veriyor" şeklinde konuştu.

"GENÇ OYUNCU ALIP SATMAMIZ LAZIM"

Geçen sezon yapılan transferlerin yanlış olup olmadığıyla ilgili gelen soruya Nuri Şahin, "Ben bu konuda çok açık konuşacağım. Geçen sezon bir maçtan sonraki toplantıda söylediklerim çarptırıldı ve beni de üzdü. Bugüne kadar hiç bir hocanın istemediği bir oyuncu getirilmemiştir ve sadece hocanın istediği oyuncu da gelmemiştir. Bu her zaman ekip olarak hem scout bakar, hem başkan onaylar, ekonomi komite onaylar. Bizim yaşadığımız dönemde Bálint Szabo ve Mampassi olayın diyeceksiniz. Bunlar zaten potansiyeli de oyuncu olarak getirdik. Biz her gün onları idmanda görüyoruz. Bize katkı sağlayabilir mi sağlayamaz mı? Tabii ki transferler gönül ister ki onu da tutsun. Öz eleştiri de yapıyorum kendime ama bu transferleri sadece ben yapmıyorum. Bu çok önemli, biz tabii ki ders çıkarıyoruz. Bu sene de ders çıkarmaya çalışıyoruz. Yine genç oyuncu getireceğiz. İnşallah genç oyuncu da getireceğiz. Çünkü Antalyaspor´un bu ekonomik şartlarda sağlıklı kalabilmesi için, maddi sağlıklı olması için bizim genç oyuncu kazandırarak, bunları satmamız lazım. Geçen sezon genç oyunculara yeterince şans veremedik çünkü negatif yarışın içinde kaldık. Devre arası transferlerden hiçbiri tutmadı diyemeyiz Emrecan Uzunhan bize çok büyük katkı sağladı" cevabını verdi.

"GEÇEN SEZON OYUNUMUZDAN VAZGEÇMEMİZ BİZE NEGATİF DÖNÜŞÜ OLDU"

Geçen sezonu istedikleri gibi geçiremediklerini kaydeden Şahin, "Geçtiğimiz sezon istediğimiz gibi olmadı neden olmadı. Bunun birçok nedeni var. Bunun en büyük sorumlusu tabii ki hoca, tabii ki takım. Ben bu özeleştiriyi yapabilirim. Yalan yok, özeleştiriyi sezon sonunda yapabildim. Sezon sonu hemen önünüzü tam göremiyorsun. Neden kötü geçirdik bunun birçok faktörü oldu. Katar Dünya Kupası, ne yazık ki yaşadığımız deprem felaketi büyük bir neden oldu. Bizim yaptığımız hatalar da oldu. Bizim hoca olarak ve ekip olarak en büyük konumuz kendi oyunumuzdan vazgeçtik. Ne yazık ki günü kurtarmaya döndük. İşte skor almaya döndük. Onun bize negatif dönüşü oldu. Bu sene en büyük ders bence inandığımız oyuna devam etmek ve inandığımız oyuncularla devam etmek. İnşallah bu sezon hepimiz için daha hayırlı bir sezon olur" dedi.

"GENÇ OYUNCULAR FORMAYI KAPMALI"

Bu sezon için hedef koymak için daha erken olduğunu belirten Şahin, genç yaşta Fatih Terim tarafından forma verildiğini kaydetti. Şahin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şuanda bir hedef koymak daha doğru değil. Bunu bana 11-12 Ağustos´a sorarsanız daha net bir cevap verebilirim. Çünkü kadro tam şekillenmesi lazım. Biz geçen sene de yola çıktığımızda Avrupa hedefi koymadık. Bizim şu andaki tek diyebileceğim hedeflerimiz şu biz her maçı nerede olursa olsun kazanmak için çıkacağız. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Realist bir hedef koymak için takımda gidenler gelenlerle beraber bir kadroyu görmem lazım. Biz geçen sene zemin sorunundan bile puan kaybettik. Çok oyuncu kaybettik. Ben genç oyunculardan da faydalanmayı istiyorum. Genç oyunculara şans vermemem konusunda da eleştirildiğimi biliyorum ve genel anlamda bu konuda bir eleştiri olduğunu da biliyorum. Bakın bana çok genç yaşta forma verildi. Ben 16 yaşında Bundesliga da oynadım. 17 yaşında Fatih Terim hocam sağ olsun bana milli takımda şans verdi ama formayı da ben bir şekilde kaptım. Kimse bana işte çok yakışıklısın, çok güzel bir çocuksun diye formayı vermedi. Bizim altyapımızda da iyi oyuncular var. Bu kamp döneminin belki en iyi oyuncularından bir tanesi Ege Bilsel var. Bizim için çok iyi bir kamp dönemi geçirdi. Bizimle beraber alt yapıdan koordinatörümüzün söylediği Harun Toprak beni çok şaşırttı. Altyapı koordinatörümüz kampta görmemizi istedi" şeklinde konuştu.

"ANTALYASPOR'DA GAYET MUTLUYUM"

Allah izin verirse hayalinin Şampiyonlar Ligi'ni almak olduğunu kaydeden Nuri Şahin, "Şampiyonlar Ligi finalini İstanbul´da izlediğimde İlkay´a orada görmek, kupayla beraber görmek beni çok gururlandırdı çok mutlu etti. Hayalimi bir kere daha canlı gözle görmek güzel bir şeydi ama şu anda ben Antalyaspor'dayım. Antalyaspor'da çok mutluyum. Antalyaspor'da olan hedeflerimiz var. Antalyaspor'u güzel yerlere getirme hedefimiz var. O birlik beraberlik içinde olmak var. Allah nasip ederse olur inşallah. Elimden geleni yapıyorum, ben hiçbir zaman işte onu yapmam lazım, bu zamanda şunu yapmam lazım ben şu anda Antalyaspor'dayım. Gayet mutluyum, inşallah Allah izin verirse güzel adımlarla ilerlemek istiyorum ama ilk hedefim burası. Güzel bir şekilde bırakmak istiyorum. Geçen seneki dönemde bırakmak olmaz o yüzden güzel şeyler yapıp helalleşmek istiyorum" sözlerini sarf etti.

"ARDA GÜLER'E TAVSİYE VERECEK KİŞİLER DEĞİLİZ"

İspanya devi Real Madrid'e transfer olan Arda Güler ile ilgili gelen soruya Şahin, "Arda´ya tavsiye verecek kişiler biz değiliz. Ben Arda'nın basın toplantısını izledim. Ben basın tanıtımını, ilk idmanlarını izledim. Müthiş bir çocuk, Allah yolunu açık etsin. Bizi gururlandırıyor. Gururlandırmaya da devam edecektir. Orada tutunacağından ben çok çok eminim. Dünyanın en güzel kulübü, Allah bize de nasip etti. Azda olsa o formayı üzerine giymek herkese nasip olmuyor. Dünyanın en büyük kulübü, dünyanın en güzel formalarından bir tanesi. Arda çok çok büyük bir yetenek. Çok büyük bir futbolcu. Allah yolunu açık etsin, onunla gurur duyuyoruz her zamanda gurur duymaya devam edeceğiz. Ama ona şu anda öğüt verecek durumda değiliz" diye cevap verdi.

Nuri Şahin açıklamalarının ardından basın mensuplarıyla beraber hatıra fotoğrafı çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Nuri Şahin'in açıklamaları

DHA-Spor Türkiye-Antalya ADEM AKALAN

2023-07-17 20:09:03