Antalyaspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip yarın sabah saatlerinde ikinci kamp çalışmaları için Erzurum'a gidecek.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk kamp dönemini Burdur'da tamamlayan Fraport TAV Antalyaspor, 2 günlük iznin ardından bugün çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Kırmızı-beyazlı ekip öğle saatlerinde salonda yaptığı çalışmanın ardından akşam saatlerinde futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde sahada çalışma gerçekleştirdi. Akdeniz ekibinde yeni transferler Erdoğan Yeşilyurt ile Jakub Kaluzinski de antrenmana katıldı. Kadro dışı olan Sinan Gümüş ise takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü. Antalyaspor, ikinci kamp çalışmaları için yarın sabah saatlerinde Erzurum'a gidecek. Kırmızı-beyazlılar burada 3 hazırlık maçı yapacak. Antalyaspor, 20 Temmuz'da Alanyaspor, 24 Temmuz'da Rizespor, 29 Temmuz'da ise Sivasspor ile hazırlık maçlarında karşılaşacak. Antalyaspor, Erzurum kampını Sivasspor maçının ardından tamamlayarak 2 günlük izne çıkacak.

Akdeniz ekibi, sezon öncesi bir hazırlık maçını da Antalya'da oynamayı planlıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Nuri Şahin detay

-Futbolcular detay

-Futbolcuların ısınması detay

-Genel detaylar

DHA-Spor Türkiye-Antalya ADEM AKALAN

2023-07-17 20:33:03