Falezlerdeki ahşap kafe, alev alev yandı

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da çalılıkta başlayan yangında, falezler üzerindeki ahşap kafe alev alev yandı. Yangın, itfaiyenin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi 1537 Sokak´ta dün saat 23.00 sıralarında falezlerin üzerinde yer alan ahşap kafenin bitişiğindeki parkın alt bölümünde, çalılıkta yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyüp kafenin çatısına sıçradı. Kafe çalışanları ve görevliler, müşterileri güvenli şekilde dışarı çıkartarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangının, işletmenin alt bölümünde yer alan çalılıkta da etkili olması üzerine itfaiye ekipleri diğer istasyonlardan da destek istedi. Alev alev yanan kafedeki yangına itfaiye ekipleri birçok noktadan müdahalede bulunarak, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla söndürdü. Yangında, işletmenin büyük bölümü yandı.

Çevredekiler, yangının başladığı anları ve ahşap çatının yanışını cep telefonlarıyla kayıt altına aldı. Bir kişinin dumandan hafif etkilendiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2023-07-18 09:44:53