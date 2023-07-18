Adam Buksa, kiralık olarak Antalyaspor'da

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Fransa Ligi ekiplerinden Lens'te oynayan 27 yaşındaki Polonyalı golcü Adam Buksa'yı satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Antalyaspor, Polonyalı golcü Adam Buksa ile satın alma opsiyonlu, sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine yönetim kurulu üyesi Turan Deveci katıldı. Polonyalı futbolcu ile sözleşme imzalamaktan duydukları mutluluğu ifade eden Turan Deveci, "Yönetim kurulu olarak yeni sezon transfer çalışmalarımız sonucunda Adam Buksa ile satın alma opsiyonu bizde olmak üzere 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzaladık. Başkanımız ve yönetim kurulumuzun gösterdiği çabanın yanı sıra, Buksa da ortaya net bir karakter koydu. Bunun için kendisine ayrıca teşekkür ediyoruz. Ortaya koyacağı performans ve atacağı gollerle taraftarımızın gönlünde taht kuracağına inancımız tam. Vurduğu gol olsun" dedi.

ADAM BUKSA: TÜRKİYE'NİN HARİKA KULÜBÜ İLE ANLAŞTIM

2023-2024 sezonunda Antalyaspor forması giyecek Adam Buksa ise Antalya'da olmaktan ve Antalyaspor ile anlaşmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. Polonyalı golcü, "Kariyerim açısından kesinlikle en doğru tercihi yaptığımı düşünüyorum. Elimde birçok opsiyon olmasına rağmen Türkiye'nin bu harika kulübü ile anlaştım. Nuri hoca ile birçok kez görüştüm ve doğru tercih yaptığıma ikna oldum. Takım arkadaşlarım ile birlikte sahada harika işler yapmak için çalışacağız. Önümüzdeki günlerin hem benim hem de kulübüm için çok iyi olacağına inanıyorum" diye konuştu. Buksa, imzanın ardından kırmızı beyazlı takımın ikinci etap hazırlık kampına katılmak üzere kafile ile birlikte Erzurum'a gitti. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2023-07-18 11:55:41