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        İtfaiye, yangın çıkan eve kapı açma aparatı ile girdi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 12:08
        İtfaiye, yangın çıkan eve kapı açma aparatı ile girdi

        Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde 4 katlı binanın 3'üncü katında çıkan yangına, kapı açma aparatı ile eve giren itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın yarım saatlik müdahale ile söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

        Yangın, saat 10.00 sıralarında Üçgen Mahallesi 96 Sokak'taki 4 katlı apartmanın 3'üncü katında çıktı. Dışarda olan Ferhat Oğur'un oturduğu evde duman çıktığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, kapı açma aparatı ile eve girip, 30 dakikalık çalışma ile yangını söndürdü. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangının yatağa düşen yanıcı maddeden kaynaklandığı değerlendiriliyor. Öte yandan söndürme çalışmaları sırasında bir çocuğun muhabbet kuşu kafesi ile binadan çıktığı görüldü. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

        2023-07-18 12:07:50

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