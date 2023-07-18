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        Antalya sahillerinde sıcak hava yoğunluğu

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 13:42
        Antalya sahillerinde sıcak hava yoğunluğu

        Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da hava sıcaklığının 40 dereceye çıkması ile sahillerde yoğunluk oluştu. Nem oranının da yüzde 12'ye düştüğü kentte, tatilciler denize girerek, serinledi.

        Sıcak havanın etkisini gösterdiği Antalya'da, termometreler 40 dereceyi gördü. Nemin yüzde 12'ye düştüğü kentte, sıcak hava bunalttı. Serinlemek için denize gidenler, Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu. Tatilciler denize girip, yüzerek vakit geçirdi. Temmuz ayı mevsim normali 34,2 derece olan kentte, sıcaklığın yarın da artması bekleniyor. Antalya'da kent merkezinde yarın 40, perşembe 41, cuma 40, cumartesi 41 ve pazar günü 44 derece sıcaklık bekleniyor.

        Öte yandan Antalya'da son olarak 2000 yılı temmuz ayında 45 derece ile ayın en yüksek sıcaklığına ulaşıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM

        2023-07-18 13:41:28

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