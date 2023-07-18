Mağarada bulunan Murat 124, Konya plakalı çıktı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)-ANTALYA'nın İbradı ilçesinde mağara araştırması yapan Hacettepe Üniversitesi Mağara Araştırma Topluluğu'nun (HÜMAK), 2021'de ihbarla iniş yaptığı ve içerisinde Murat 124 marka otomobil bulduğu mağaraya, 'Arabalı Mağarası' adı verildi. Araç ilk bulunduğunda jandarmaya haber verildiği, üzerindeki 42 KC 281 plakadan ulaşılan sahibinin 'Ben aracı sattım ama üzerimden devrini yapmadım. Sonra kim ne yaptı bilgim yok' dediği öğrenildi.

Türkiye'nin birçok bölgesinde 35 yıldır hem bilimsel hem de eğitim amaçlı mağara araştırmaları yapan HÜMAK üyelerinin, Antalya'nın İbradı ilçesine bağlı Ormana Mahallesi sınırlarındaki bir mağarada buldukları Murat 124 marka aracın, ilk olarak 2021 yılında tespit edildiği ortaya çıktı. O dönem HÜMAK başkanı olan Ahmet Kuzu, "Gittiğimiz yerlerde valilik izinleriyle araştırma yaparken öncelikle jeolojik mağara potansiyeli yüksek yerler nerede, bunlara bakıyoruz. Ayrıca bölge halkının da 'Şurada düden var, şurada obruk var' gibi bilgilerini değerlendiriyoruz. Bu mağaralar daha önce keşfedilmiş mi, keşfedilmemiş mi ona bakıyoruz. Amacımız; burada mağaraların jeolojik olarak haritalarını çıkarmak" dedi.

'ARABA MAĞARANIN EN DERİN KISMINA GİTMEMİŞ'

Türkiye'de mağaracılık sporu ve biliminin dernekler ve üniversitelerin spor kulüpleri aracılığıyla yapıldığını anlatan Kuzu, "Bu araştırmalara katılanların iyi bir eğitimden geçmesi gerekiyor. Ormana bölgesinde mağara araştırmalarına ilk olarak 2019'da başladık. Köylülerden bu mağarada bir araba olduğu bilgisi aldık. 2021 yılında ilk inişimizi gerçekleştirdik. 2022 ve 2023 yıllarında da bu mağaraya girildi ve çalışmalar yaptık. Köylüler mağarada araba olduğunu biliyor ama yukarıdan bakınca görülebilecek mesafede değil; taş atıp sesini duyuyorlar. Dikey bir mağara, derinliği 50 metre, burada belli bir ip tekniği kullanılması gerekir. Mağaranın ağzı eğimli ve tahmini ağız genişliği 9 metreye 5 metre civarında. Araba muhtemelen bilinçli atılmış, çünkü içeride herhangi bir ceset kalıntısı görmedik. Etrafında da tarlalar ve yollar var. Araba mağaranın en derin kısmına gitmemiş, yaklaşık 30 metre derinlikte bir balkonda durmuş" diye konuştu. ARAÇ KONYA'YA KAYITLI

Dikey mağaraya 2021 yılında yaptıkları ilk inişlerinde arabayı gördüklerini kaydeden Kuzu, otomobilin üzerindeki 42 KC 281 numaralı plakayı jandarmanın alıp sorguladığını, herhangi bir adli vaka olmadığı yönünde bilgi aldıklarını söyledi. Otomobilin ne zaman düştüğüne ve nedeni hakkında bilgileri olmadığını belirten Kuzu, düşmenin etkisiyle yeşil renkli Murat 124'ün ezildiğini, sonraki süreçte de mağara ağzının eğimli olmasına bağlı taş düşmeleri neticesinde ezilmeler yaşanmış olduğunu anlattı. Kuzu, 2021'deki ilk keşiften sonra hem geçen yıl hem de bu yıl yine HÜMAK üyeleri olarak bu mağaraya iniş yaptıklarını dile getirdi. Ormana Mahallesi muhtarı Fikret Canbaş, otomobilin mağaraya ne zaman atıldığına dair bilgileri olmadığını, mağaracıların önceki sene iniş yaparak keşfettiğini söyledi. Canbaş, "Buraya her yıl öğrenciler geliyor; mağaralarda su var mı yok mu, kaç metre gibi çalışmalar yapıyorlar. Arabayı önceki sene bulduklarında da jandarmaya haber vermişlerdi. Jandarmaya arabanın üzerindeki Konya'ya kayıtlı plakası teslim edildi. Jandarma plaka üzerinden yaptığı araştırmada, plaka kaydı olan kişiyi Konya'da bulmuş. O kişi, 'Aracı sattım ama üzerimden devrini yapmadım. Sonra kim ne yaptı, bilgim yok' yanıtını vermiş. Adamın başı da sıkıntıya girmişti o zaman ama neden düştü veya biri mi attı bilmiyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2023-07-18 16:12:25