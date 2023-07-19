Kalbindeki 40 yıllık delik, 'şemsiye' yöntemi ile kapatıldı

Engin ATAOĞLU/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde Havva Coşkun'un (40) kasığındaki toplardamardan girilerek şemsiye yöntemiyle yapılan operasyonda, kalbinin üst odacıklarında bulunan delik kapatıldı. Havva Çoşkun, "Nefes alırken artık yorulmuyorum. Gayet güzel bir ameliyat geçirdim, hocalarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

Alanya'da yaşayan Havva Coşkun, bir süre önce halsizlik, yorgunluk ve nefes darlığı gibi şikâyetlerle Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi öğretim üyesi olan kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Cemal Köseoğlu'na başvurdu. Detaylı yapılan değerlendirme sonucunda, Havva Coşkun'un kalbinde delik olduğu tespit edildi. Doç. Dr. Köseoğlu, meslektaşı ALKÜ Tıp Fakültesi öğretim üyesi olan kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Can Ramazan Öncel ile hastanın durumu hakkında değerlendirmede bulundu. Yapılan tetkikler sonucunda Havva Coşkun'un, doğumundan itibaren kalbinin üst odacıklarında delik olduğu tespit edildi. Toplumda nadir rastlanan ve müdahale edilmediği takdirde hayati tehlike oluşturabilen durum karşısında, şemsiye yöntemi denilen kapalı yöntemle hastanın kalbindeki deliğin kapatılması kararı alındı.

'KALBİNİN ÜST ODACIKLARINDA 40 YILDIR DELİK OLDUĞUNU TESPİT ETTİK'

Başarılı geçen girişimle ilgili açıklama yapan Doç. Dr. Cemal Köseoğlu, "Doğumsal yani konjenital kalp hastalıklarının tedavisinde kalp ameliyatları her zaman önemli yere sahiptir. Girişimsel tedaviler arasında yer alan bacak damarında kateter ile yapılan ameliyatsız tedaviler, doğumsal kalp hastalıklarının tedavisinde yeni ufuklar açmıştır. Yapılan tetkikler sonucunda Havva Hanımın, 40 yıldır kalbinin üst odacıklarında delik olduğunu tespit ettik. Öncesinde anjiyografiye aldık. Kalbin oksijenizasyonunu ve basınçlarını ölçtük. Sonrasında bu deliği kapatma kararı aldık. İşlem gününde hastamızın kasığından toplardamar yoluyla girip şemsiye yöntemiyle kalbindeki deliği kapattık. Komplikasyon olmadı. Hastamızın sağlık durumu gayet iyi. Takiplerini yapmaktayız" dedi.

Kalp hastalarına önerilerde bulunan kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Can Ramazan Öncel, "Hastanemizde artık bu tarz işlemleri başarılı şekilde yapmaktayız. Bir hekim olarak kalp hastalarına önerim rutin kontrollerini aksatmamaları, beslenmelerine, ilaç kullanımına ve sıcak havalara dikkat etmeleri olacaktır" diye konuştu.

'NEFES ALIRKEN ARTIK YORULMUYORUM'

Şemsiye yöntemi ile kapalı gerçekleştirilen girişimle hayata tutunan Havva Coşkun da "Normal muayene diye geldiğim hastanede, şifamı bularak tedavi oldum. Nefes alırken yoruluyordum artık yorulmuyorum. Gayet güzel bir ameliyat geçirdim, çok mutluyum ve hocalarıma çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Sağlık Türkiye-Antalya / Alanya Engin ATAOĞLU

2023-07-19 11:07:44