Antalya'ya hava yoluyla gelen turist sayısı 7 milyonu aştı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'yı yıl başından bu yana hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı, 7 milyon 37 bin 883 oldu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artış yaşandı.

Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında gösterilen Antalya'da turizm verileri artışla devam ediyor. Antalya Havalimanı ve Gazipaşa-Alanya Havalimanı olmak üzere iki havalimanına sahip olan kente temmuz ayında günlük ortalama 85 bine yakın yabancı turist giriş yaptı. Bu yıl kente gelen yabancı turist sayısı 7 milyonu aştı.

Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre 1 Ocak-18 Temmuz tarihleri arasında iki havalimanı aracılığıyla kente gelen yabancı turist sayısı 7 milyon 37 bin 883 oldu. 2022 yılının aynı döneminde 5 milyon 658 bin turistin ziyaret ettiği kentte, bu yılın aynı dönemindeki artış yüzde 24 oldu.

Bu yıl 1-18 Temmuz tarihleri arasında toplam turist sayısı 1 milyon 373 bin 704 olurken, geçen yıl temmuz ayının aynı dönemine göre de yüzde 10'luk artış kaydedildi. Temmuz ayının 18 günlük döneminde, turizmde rekor yılı olarak bilinen 2019'un temmuz ayı aynı döneminde 1 milyon 487 bin olan turist sayısı da geçildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2023-07-19 11:40:11