Türkiye'nin ilk İDA'sı ULAQ'ın yeni simülatörü görücüye çıkıyor

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)METEKSAN Savunma ve ARES Tersanesi tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin ilk İnsansız Deniz Aracı (İDA) ailesi olan ULAQ'ın, seyir simülatörünün geliştirilmesi tamamlandı. IDEF 2023 Fuarı'nda Meteksan Savunma standında yer alacak bu simülatörle ziyaretçiler, ilk kez bir insansız deniz aracını kullanma deneyimini elde edecek.

ULAQ teknelerinin otonom hareket ve sürü çalışmalarında faydalanılan seyir simülatörü uzak kaptan eğitimlerinde de kullanılmak üzere yeniden yapılandırıldı. Uzak kaptan kursiyerleri, teorik bilgilendirme aşaması sonrasında, sahada fiili seyirlere çıkmadan, sanal ortamda hazırlanmış farklı parkurlarda, gerçek tekne kontrol araçlarını kullanarak ULAQ simülatöründe eğitim alabilecek. Hazırlanan eğitim parkurları içerisinde, limandan ayrılma ya da liman geri gelme senaryoları ile açık deniz seyirlerine de yer verildi. İnsanlı tekneler ile birlikte, trafik içerisinde seyir imkânı da ULAQ simülatörü kapsamında sunuluyor.

Yapılan tüm seyirler uzman eğitimciler tarafından izlenebilirken, gerek olması durumunda seyir sırasında yeni trafik bileşenleri görev sahnesine eklenebilecek. Farklı taktiklerin denenebilmesi ve en iyi yöntemin bulunabilmesi için parkur baştan tekrar edilebilecek. Kursiyerlerin farklı koşullarda hareket alternatiflerine hâkim olmaları da ULAQ simülatörü ile sağlanacak.

Farklı deniz durumlarında, ULAQ tekneleri üzerinden toparlanmış hareket özellikleri simülatöre eklenerek, kursiyerlere yüksek deniz durumlarında dahi, ister uzaktan kontrol ile isterse otonom ilerleyişi izleyerek, neler ile karşılaşacaklarını deneyimleme fırsatı sunulacak. Eğitimler sırasında normal seyir koşulları dışında oluşabilecek donanım arızası, yara durumu, yangın durumu, iletişim hataları gibi özel koşullara ait parkurlar da ULAQ simülatörü içerisinde yer alıyor.

Sadece kurs aşamasında değil, uzak kaptan yeterliliğini almış kişiler, kritik görevler öncesi, görev yapacakları saha üzerinde, pratik yapma şansına sahip olabilecek. Kaza kırım riski olmadan, sanal ortamda yapılan eğitimler ile finansal maliyetler önemli ölçüde bu simülatör sayesinde azaltılabilecek. Ayrıca çalışılan parkurlardaki seyir bilgilerinden elde edilen sonuçlar, yapay zekâ barındıran karar destek yazılımlarının iyileştirilmesinde kullanılacak. Bu döngü sayesinde, uzak kaptanların görev başarılarının artmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

ULAQ simülatörünü kullanan kişiler, sanal ortamda aldıkları eğitim ile otonom tekne idare edebilme tecrübesine sahip olurken, trafik içerisinde tekne yönetimi konusunda da tecrübelenecek ve ileride ULAQ sürülerini tek elden idare edebilme yetkinliğine ulaşacak. ULAQ simülatörü deneyimini yaşamak isteyen ziyaretçiler, 25-28 Temmuz tarihleri arasındaki IDEF 2023 Fuarı'nda, 7'nci salonda bulunan 722A numaralı Meteksan Savunma standını ziyaret edebilecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2023-07-19 12:28:40