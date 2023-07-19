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        Antalya Havalimanı'nda tüm zamanların yolcu trafiği rekoru

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 12:38
        Antalya Havalimanı'nda tüm zamanların yolcu trafiği rekoru

        ANTALYA, (DHA) FRAPORT TAV Antalya Havalimanı, 15 Temmuz tarihinde tüm zamanların yolcu trafiği rekorunu kırdı.

        Fraport TAV Antalya Havalimanı, yeni rekorlara imza atmaya devam ediyor. 8 Temmuz Cumartesi günü gerçekleşen 1139 uçuşla, toplam 201 bin 510 yolcuya ev sahipliği yapan Türkiye'nin en yoğun üçüncü rotası Fraport TAV Antalya Havalimanı, 15 Temmuz Cumartesi günü 97 bin 900'ü dış hat, gelen yolcu olmak üzere, toplam 207 bin 84 yolcu ve 1164 uçuş ile tüm zamanların yolcu trafiği rekorunu kırdı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya ANTALYA

        2023-07-19 12:37:36

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