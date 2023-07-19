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        Antalya'da orman yangınında 1 hektar alan kül oldu

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 18:53
        Antalya'da orman yangınında 1 hektar alan kül oldu

        Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYAIsparta sınırındaki Karaot mevkisinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile 1 saatte söndürülürken, yaklaşık 1 hektar alan kül oldu. 

        Akşam saatlerinde Antalya-Isparta sınırındaki Karaot mevkisinde yer alan ormana yangın çıktı. Dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 su tankeri ve çok sayıda yangın söndürme ekibi alevlere müdahale etti. Havadan ve karadan yoğun müdahale ile yaklaşık 1 saatte kontrol atına alınan yangında, 1 hektar orman yandı. Soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

        2023-07-19 18:52:12

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