Antalya'da orman yangınında 1 hektar alan kül oldu

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYAIsparta sınırındaki Karaot mevkisinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale ile 1 saatte söndürülürken, yaklaşık 1 hektar alan kül oldu.

Akşam saatlerinde Antalya-Isparta sınırındaki Karaot mevkisinde yer alan ormana yangın çıktı. Dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 su tankeri ve çok sayıda yangın söndürme ekibi alevlere müdahale etti. Havadan ve karadan yoğun müdahale ile yaklaşık 1 saatte kontrol atına alınan yangında, 1 hektar orman yandı. Soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2023-07-19 18:52:12