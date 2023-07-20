Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Antalya'da mermer atölyesinde yangın; 45 dakikada söndürüldü

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 11:34
        Antalya'da mermer atölyesinde yangın; 45 dakikada söndürüldü

        Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da mermer atölyesinde yangın çıktı. Yangın ekiplerin 45 dakika süren müdahalesiyle söndürüldü.

        Olay, dün saat 22.30 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Mahallesi Yeşilırmak Caddesi'nde bulunan mermer atölyesinde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekipler, yangını diğer evlere sıçramadan 45 dakikalık çalışmayla söndürdü. Can kaybı yaşanmayan yangında, mermer dükkanında maddi hasar meydana geldi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

        2023-07-20 11:34:01

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Annesinin enkazda kalan hayali için öğretmenlikten istifa etti
        Annesinin enkazda kalan hayali için öğretmenlikten istifa etti
         Avlanması yasak hayvanlara zarar verene 1,2 milyon liraya varan ceza
         Avlanması yasak hayvanlara zarar verene 1,2 milyon liraya varan ceza
        Antalya'da orman yangınında 1 hektar alan kül oldu
        Antalya'da orman yangınında 1 hektar alan kül oldu
        Depoda temizlik yaparken sızan gazdan etkilenen 15 sera işçisi hastaneye kaldırıldı
        Depoda temizlik yaparken sızan gazdan etkilenen 15 sera işçisi hastaneye kaldırıldı
        Antalya Havalimanı'nda tüm zamanların yolcu trafiği rekoru
        Antalya Havalimanı'nda tüm zamanların yolcu trafiği rekoru
        Türkiye'nin ilk İDA'sı ULAQ'ın yeni simülatörü görücüye çıkıyor
        Türkiye'nin ilk İDA'sı ULAQ'ın yeni simülatörü görücüye çıkıyor