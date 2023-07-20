Antalya'da mermer atölyesinde yangın; 45 dakikada söndürüldü

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da mermer atölyesinde yangın çıktı. Yangın ekiplerin 45 dakika süren müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Mahallesi Yeşilırmak Caddesi'nde bulunan mermer atölyesinde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekipler, yangını diğer evlere sıçramadan 45 dakikalık çalışmayla söndürdü. Can kaybı yaşanmayan yangında, mermer dükkanında maddi hasar meydana geldi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2023-07-20 11:34:01