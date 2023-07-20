Iraklı Ali Jasim, 3 yıllığına Antalyaspor'da

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Irak ekiplerinden Al-Kahrbaa Club'ın kanat oyuncusu 19 yaşındaki Ali Jasim Elaibi Al Tameemi'yi 3 yıllığına kadrosuna kattı.

Antalyaspor, transfer çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Kırmızı-beyazlı ekip daha önce Erdoğan Yeşilyurt, Jakub Kaluzinski ve Adam Buksa'yı kadrosuna dahil etmişti. Antalyaspor, futbol sorumlusu Nuri Şahin'in raporu doğrultusunda kanat bölgesi dışında orta saha, defans ve forvete de oyuncu transfer etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Antalyasphor son olarak Irak ekiplerinden Al-Kahrbaa Club kanat oyuncusu Ali Jasim Elaibi Al Tameemi'yi 3 yıllığına kadrosuna kattı. Antalyaspor'un yeni transferi Ali Jasim, "Büyük kalabalıklar önünde oynamaya, büyük zaferler kazanmaya geldim. Haydi Antalya, şimdi kazanma zamanı. Her şey Antalyaspor için" dedi. Ali Jasim, takımın Erzurum'daki kampına bugün katılacak. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2023-07-20 11:51:47