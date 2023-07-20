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        Tehlikeli serinlik

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 12:32
        Tehlikeli serinlik

        Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)SICAK hava dalgasının etkisini sürdürdüğü Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nde denize girenlerden bazıları varyanttaki falezlerde kayalıkların çevresinde yüzüp, plajdaki gölge alanlarda serinlemeyi tercih etti. Bazı kişilerin, sahildeki kayada yazılı, 'Bu alanda yüzmek tehlikeli ve yasaktır' uyarısına aldırmadan plaja yakın kayalıktan denize atlaması dikkati çekti.

        Antalya'da denize girip serinlemek isteyenler Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu. Sahile gelenler çoğunlukla mavi bayraklı ya da işletmelerin bulunduğu plajları tercih etti. Bazıları da Konyaaltı Sahili'ne Muratpaşa ilçesinden giriş noktası olan varyanttaki falezlerin bulunduğu alanda denize girdi.

        Falezlerin yakınında denize girenlerden bazıları, kayalıkta, 'Bu alanda yüzmek tehlikeli ve yasaktır' yazılı uyarı tabelasına aldırmadan, düşüp yaralanma, tırmanırken veya atlarken oluşabilecek sakatlanma riskine rağmen kayalıklardan atladı.

        Falezler ve yakınındaki plaja gelenler zaman zaman adrenalin için falezlere çıkıp 25 metreden denize atlamayı da tercih ediyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM

        2023-07-20 12:31:07

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