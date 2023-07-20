Üzerinde halk pazarı kurulan nekropol alanı müze oldu

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da bir dönem halk pazarı olan ve kaya mezarlarının tespit edilmesiyle kazı çalışmalarının başladığı Doğu Garajı Nekropol Alanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredildi. Yaklaşık 292 milyon liraya tamamlanan projeyle nekropol alanı müze olarak hizmete sunuldu.

Antalya'da 2005 yılına kadar festival ve halk pazarı olarak hizmet veren alanda kaya mezarlarının ortaya çıkmasının ardından 2008 yılında kazı çalışması başlatıldı. Önceki dönem Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel döneminde başlatılan kazı çalışmalarında ana kayaya yapılan 866 mezar ortaya çıkarıldı. Alanın müzeye çevrilmesiyle ilgili yapılan çalışmaların yarısından fazlası, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek döneminde tamamlandı. 9 bin metrekarelik alanın üzeri çelik konstrüksiyonlu çatıyla kapatıldı. Mezarların görüleceği şekilde zeminde düzenleme yapılarak proje tamamlanırken bazı eserler de sergilenmesi için Antalya Müzesi'ne götürüldü.

`KENTİN FARKLI NOKTALARINDA KAZILAR DEVAM EDİYOR´

Doğu Garajı Nekropol Alanı, müze olarak işletilmesi amacıyla Antalya Müzesi'nde düzenlenen protokolle Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredildi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Müzesi Müdürü Mustafa Demirel ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirilen törende Yazgı, 2008 yılında asıl çalışmaların başlatıldığını söyledi. Antalya'nın turizm başkenti olduğu kadar kültür varlığı açısından önemli iller arasında yer aldığını belirten Yazgı, "Kentin farklı noktalarında kazılar devam ediyor. Turizmin 12 ay devam etmesini istiyoruz. Kültürel miraslarımızın korunmasını, turizmin olmazsa olmazı olarak düşünüyoruz. Hep birlikte çalışırsak, kültür varlıklarımızı doğru bir şekilde koruyup turizme doğru bir şekilde kazandırabiliriz" dedi.

Başkan Muhittin Böcek de büyük gayretlerle projeyi tamamladıkları için mutlu olduklarını söyledi. 800'ün üzerinde kaya mezarında 1018 envanterlik eser, 2 bine yakın iskeletin kazılarla ortaya çıkarıldığını belirten Böcek, "Nekropolis alanı 2011'de 1'inci Derece Arkeolojik Sit alanı olarak ilan ediliyor. 2019 yılında yüzde 50 seviyesinde devraldık. 2022 yılında ise tamamladık. Toplam maliyeti 291 milyon 973 bin lira oldu. Protokolle müze haline dönüştürüp hizmete açıyoruz" diye konuştu.

Yazgı ve Böcek'in karşılıklı imzası ile nekropol alanı müze olarak hizmete sunuldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR

2023-07-20 15:59:06