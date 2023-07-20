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        Başpehlivan antrenöründen başcazgıra sopalı saldırı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 16:59
        Başpehlivan antrenöründen başcazgıra sopalı saldırı

        Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, ulusal bir TV kanalındaki parkur yarışması ile adını duyuran başpehlivan antrenörü Hikmet Tuğsuz, başcazgır Bayram Ali Dede'yi sopayla darbetti.

        Olay, saat 07.00 sıralarında Gebizli Mahallesi 1107 Sokak'ta meydana geldi. Başcazgır Bayram Ali Dede, otomobilden sopa ile inen başpehlivan antrenörü Hikmet Tuğsuz'un saldırısına uğradı. Dede, aldığı sopa darbeleri ile yere düştü. Tuğsuz, Dede'ye vurmaya devam edip, başına tekme attı. Bu sırada bir kişinin 'Hikmet abi, Hikmet abi yapma' diye bağırdığı duyuldu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleyi yapan sağlık ekibi, Bayram Ali Dede'yi hastaneye kaldırdı.

        SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI, TUĞSUZ YORUM YAPTI

        Bayram Ali Dede, yaşadığı saldırıyı sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımında 'Hikmet Tuğsuz ile A.E., seninle Türk adaleti önünde hesaplaşacağız' dedi, Hikmet Tuğsuz ise yorumun altına 'Bu arada ben dövdüm seni, kimse yoktu' yazdı. Telefonda DHA muhabirine açıklama yapan Bayram Ali Dede, "Hikmet Tuğsuz ve yanındaki arkadaşı öldürmek amacıyla geldiler. Hikmet Tuğsuz kafama kafama vurdu. Beni öldürmeye çalıştı" dedi. Polis, Tuğsuz'u yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

        2023-07-20 16:58:32

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