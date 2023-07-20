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        Antalya'da orman yangını

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 17:19
        Antalya'da orman yangını

        Engin ATAOĞLU/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Alanya ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, karadan ve havadan alevlere müdahale ediyor.

        Alanya'ya bağlı Tepe Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına 2 uçak ve 2 helikopter ile havadan, 5 arazöz, 3 su tankı ve 2 ilk müdahale aracıyla da karadan müdahale ediliyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Engin ATAOĞLU

        2023-07-20 17:18:52

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