Bisikletli ölümlerine tepki: Her hafta 2 bisikletli araç çarpmasıyla hayatını kaybediyor

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA Bisiklet Sevenler Grubu, İstanbul'da sürücü Sezer Temel Ünlü'nün, otomobiliyle çarptığı bisikletli Doğanay Güzelgün'ün (51) ölümüne neden olmasına tepki gösterdi. Bisikletli ölümlerinin son bulmasını istediklerini söyleyen grup sözcüsü Alpaslan Coşkunoğlu, "Türkiye'de her hafta 2 kişi bisikletiyle yolda giderken araç çarpması sonucu hayatını kaybetmektedir. İstanbul Bostancı'da antrenman için arkadaşlarıyla birlikte yola çıkan bisikletli Doğanay Güzelgün, otomobilinde uyuşturucu ve alkol bulunan bir trafik canavarının çarpması sonucu trafik cinayetine kurban gitmiştir" dedi.

İstanbul'da polisten kaçtığı iddia edilen otomobil sürücü Sezer Temel Ünlü'nün, bisiklet sürücüsü Doğanay Güzelgün'e çarparak ölümüne neden olması, Antalya'daki bisiklet sürücüleri tarafından tepkiyle karşılandı. Bisikletli ölümlerine çözüm bulunmasını isteyen Antalya Bisiklet Sevenler Grubu üyeleri, yaşanan olaya tepki göstermek ve çözüm bulunmasını istemek için basına açıklama yaptı.

'HER YIL KURAL İHLALİ YAPAN CANİLERE KURBAN VERİYORUZ'

Grup adına açıklamayı yapan Alpaslan Coşkunoğlu, iki yılda 350'den fazla bisikletlinin hayatını kaybettiğini söyledi. Coşkunoğlu, "Her yıl yüzlerce bisikletli dostumuzu kural tanımaz, alkollü, emniyet şeridi ve hız sınırı kurallarını ihlal eden canilere kurban veriyoruz. Türkiye'de her hafta 2 kişi bisikletiyle yolda giderken araç çarpması sonucu hayatını kaybetmektedir. İstanbul Bostancı'da antrenman için arkadaşlarıyla birlikte yola çıkan bisikletli Doğanay Güzelgün, otomobilinde uyuşturucu ve alkol bulunan bir trafik canavarının çarpması sonucu trafik cinayetine kurban gitmiştir" dedi.

'YETKİLİLERİ GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ'

Yetkilileri göreve çağıran Coşkunoğlu, "Hız limitleri çağrımızı duymazdan gelen İçişleri Bakanlığı'nı, 'Turizmde bisikleti önemsiyoruz' diyen ama yollarda hiç önlem almayan Turizm Bakanlığı'nı, bisikletli ölümlerini görmezden gelen Adalet Bakanlığı'nı, taammüden insan ölümlerini sıradanlaştıran hakimleri ve savcıları, kendi milli ve lisanslı sporcularının hayatını önemsemeyen bisiklet federasyonunu, her seçim arifesi bisiklet yolları görselleri ile yolları süsleyip seçildikten sonra, önce bisikletlileri unutan belediye başkanlarını göreve çağırıyoruz" diye konuştu. Daha fazla arkadaşlarını kaybetmek istemediklerini belirten Coşkunoğlu, "Cinayet olarak gördüğümüz bisiklet kullanıcılarının ölümleri ile sonuçlanan davaların da 'bilinçli taksirle' açılmasını talep ediyoruz. Türkiye'de sayısı 100'ü aşan bisikletli grup, topluluk ve dernekler olarak konunun ve davaların takipçisi olacağımızı duyuruyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2023-07-21 12:14:20