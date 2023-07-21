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        Antalya'da orman yangını, yarım saatte söndürüldü

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 14:12
        Antalya'da orman yangını, yarım saatte söndürüldü

        Adem AKALANAslı DURAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ve orman ekiplerince yarım saatte söndürüldü. Sıcak havadan etkilenen orman işletme çalışanları, suyla birbirlerini ıslatarak serinletmeye çalıştı.

        Aksu ilçesi Kumköy Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Ormandan duman yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, orman işletme müdürlüğü çalışanları ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle yarım saatte kontrol altına aldı. İtfaiye ve orman işletme çalışanları, ardından soğutma çalışması yaptı. Sıcak havadan bunalan orman işletme ekipleri hem su tankından hem pet şişelerle birbirlerini serinletti.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALANAslı DURAN

        2023-07-21 14:11:22

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