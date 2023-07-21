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        Antalya'da sıcaktan bunalanlar fıskiye ile serinledi, turistler gezerken şemsiye ve şapka kullandı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 15:37
        Antalya'da sıcaktan bunalanlar fıskiye ile serinledi, turistler gezerken şemsiye ve şapka kullandı

        Tolga YILDIRIM-Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)HAVA sıcaklığının 40,5 derece ölçüldüğü Antalya'da yeşil alanların sulandığı fıskiyeler turistlerin ve çocukların serinleme alanı oldu.

        Sıcak hava dalgasının etkisini gösterdiği Antalya'da, aşırı sıcak bunalttı. Hava sıcaklığının 40,5 derece ölçüldüğü kentte nem oranı yüzde 5 oldu. Serinlemek için denize gidenler, Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluşturdu. Tatilciler denize girip, yüzerek vakit geçirdi. Tur otobüsleriyle kent merkezine gelen turistler, çarşı ve meydanlarda gezerken şemsiye kullandı, şapka taktı.

        Yeşil alanların sulandığı fıskiyeler çocukların ve turistlerin serinleme alanı oldu. Çocuklar fıskiyenin sularıyla serinleyip, oynadı. Sıcak havanın hayatı olumsuz etkilediği kent merkezindeki çoğu caddede insan yoğunluğunun azaldığı görüldü. Çarşı ve meydanda insanlar genellikle gölge alanlarda oturup, güneşten korunmaya çalıştı.

        Temmuz ayı mevsim normali 34,2 derece olan kentte, sıcaklığın yarın da artması bekleniyor. Son olarak 2000 yılı Temmuz ayında 45 derece ile ayın en yüksek sıcaklığına ulaşılan kentte, sıcaklığın yarın 43, pazar günü 45 dereceye çıkması bekleniyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIMSemih ERSÖZLER

        2023-07-21 15:36:57

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