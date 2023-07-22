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        Bozkaya ailesi, 4 aydır yaşadıkları sokaktan kurtulup eve yerleşti

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 09:51
        Bozkaya ailesi, 4 aydır yaşadıkları sokaktan kurtulup eve yerleşti

        Alparslan ÇINARTunahan KIR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da 4 aydır sokakta yaşayan 2 çocuklu Bozkaya ailesi, hayırseverler tarafından 2 yıllık kirası ödenen ve eşyaları alınan eve yerleşti. Samet Bozkaya evdeki ilk hayalinin güzel bir uyku ve yemek olduğunu söylerken Sümeyye Bozkaya ise çay demleyip televizyon izlemek istediğini belirtti.

        Antalya'da kira ödeyecek kadar gelirleri olmadığı için 4 aydır sokakta yaşayan Samet ve Sümeyye Bozkaya çifti ile 2 çocuklarına, DHA'nın haberinden sonra hayırseverler el uzattı. Kepez ilçesi Göksu mahallesinde 2+1 evin 2 yıllık kirasını ödeyen Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkan Yardımcısı Fatih Kabadayı, evi bedelsiz olarak aileye tahsis etti. Evin eşyalarını ise müteahhit Ziya Tezgel karşıladı. Aileye sürpriz yapılarak oturacakları evin anahtarı teslim edildi.

        YENİ EVDE YAŞ PASTA SÜRPRİZİ

        Fatih Kabadayı ve Ziya Tezgel ile birlikte evi gezen Bozkaya ailesi hem duygusal anlar yaşadı hem mutlu oldu. Çiftin çocukları Rüzgar (3) ve Naz (2) için oyuncaklar da alan hayırseverler, bir sürpriz de Sümeyye Bozkaya'ya yaptı. 18 Temmuz'da doğum günü olan Sümeyye Bozkaya, sokakta yaşadıkları için doğum gününü kutlayamamıştı. Ziya Tezgel'in durumu öğrenmesinin ardından yaş pasta alarak Sümeyye Bozkaya'nın doğum günü kutlandı. Mumları üfleyen Bozkaya, çok mutlu olduğunu, bu sürprizi beklemediğini söyledi.

        İLK GÜNÜN PLANI GÜZEL BİR YEMEK VE TELEVİZYON İZLEMEK

        Samet ve Sümeyye Bozkaya çifti, aylardır yaşadıkları sokakta birçok şeyden mahrum kaldıklarını belirtti. Çocuklarıyla birlikte rahat bir uyku uyumak istediğini belirten Sümeyye Bozkaya, "Uzun zamandır televizyon izlememiştim. Yemek yedikten sonra çay demleyip televizyonun karşısına geçerek televizyon izlemek istiyorum" dedi. Samet Bozkaya ise evde geçirecekleri ilk günün hayalini şöyle anlattı:

        "Patates kızartmasını ve kuru fasulyeyi çok severim. Yemek yedikten sonra uyumak istiyorum. Çok güzel bir sürpriz oldu. Hayırseverlerden Allah razı olsun." 

        'DUYUNCA YÜREĞİM SIZLADI HEMEN HAREKETE GEÇTİM'

        Hayırsever Fatih Kabadayı, ailenin dışarıda yaşadığını, çocukların günlerdir duş alamadığını duyunca çok üzüldüğünü söyledi. Aileye destek vermek için harekete geçtiğini ifade eden Kabadayı, "Hemen bir ev tuttum, 2 yıllık kirasını da ödedim. Eve girdiklerinde yüzlerinde mutluluk gördüm. Ben de mutlu oldum" dedi.

        Kabadayı, ailenin iş bulacağını ve evde mutlu bir şekilde yaşayacaklarını sözlerine ekledi. Evin eşyalarını ise Ziya Tezgel tedarik etti. Sıfır eşya aldıklarını ve bu konuda eşinden destek istediğini belirten Tezgel, "Kendi evime alıyor gibi gittik ve özenle seçtik. Eşimden bu konuda destek istedim. Çocukların yataklarını ve koltuk takımını, beyaz eşyayı birlikte seçtik. Güle güle otursunlar inşallah" diye konuştu.

        Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de aileyi yeni evinde ziyaret etti. Aileyle sohbet edip çocuklarla ilgilenen Tütüncü, Samet Bozkaya'ya iş konusunda yardımcı olacağı sözünü verdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINARTunahan KIR

        2023-07-22 09:50:37

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