Kaplumbağa yuvalama alanı 25 sahilde gece yasağı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- NESLİ tehlike altındaki deniz kaplumbağalarının korunması, yavruların güvenle denize ulaşabilmeleri amacıyla Akdeniz ve Ege kıyılarındaki 25 kumsala, günbatımından gün doğumuna giriş yasağı uygulanıyor. Muğla, Antalya, Mersin, Adana ve Hatay'daki 25 kumsalda yavru deniz kaplumbağaların yuvadan çıkış sürecinin başlamasıyla önlemler artırıldı.

Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli kritik tehlike altındaki türler arasında gösterdiği 7 tür deniz kaplumbağasından yeşil deniz kaplumbağası (Chelonia mydas) ve iribaş deniz kaplumbağasının (Caretta caretta) büyük bölümü Türkiye'de olmak üzere, Akdeniz Havzası'nda yuvalıyor. Muğla'dan Hatay'a kadarki sahil şeridinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce (DKMP) belirlenen 25 kumsalda deniz kaplumbağalarının korunması için uygulama başlatıldı. Yuvalardan yavru çıkışlarının başlamasıyla birlikte ilgili valilikler tarafından bölgelerdeki jandarma, emniyet gibi kolluk birimleri ve ilgili makamlara genelgeler gönderilerek, geceleri sahile insan ve araç girişi yasağından ışık yasağına kurallar yeniden hatırlatıldı.

Genelgeye göre 25 kumsalda 20.30'dan sabah 05.30'a kadar denize girme, çadır kurma, ateş yakma, hem insan hem araç girişi yasaklandı. Yasak getirilen deniz kaplumbağası yuvalama kumsalları şöyle:

Ekincik, Dalyan, Dalaman, Fethiye (Muğla), Patara, Kale, Kumluca, Çıralı, Tekirova, Belek, Kızılot, Demirtaş, Gazipaşa (Antalya), Anamur, Göksu Deltası, Alata, Kazanlı (Mersin), Akyatan, Yumurtalık, Akkum alt kumsalı, Sugözü alt kumsalı, Botaş alt kumsalı, Hollanda alt kumsalı (Adana) ve Samandağ, Samandağ Kale alt kumsalı (Hatay).

Yasaklar 30 Eylül'e kadar devam edecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2023-07-22 10:32:05