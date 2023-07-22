Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kaplumbağa yuvalama alanı 25 sahilde gece yasağı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 10:33
        Kaplumbağa yuvalama alanı 25 sahilde gece yasağı

        Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- NESLİ tehlike altındaki deniz kaplumbağalarının korunması, yavruların güvenle denize ulaşabilmeleri amacıyla Akdeniz ve Ege kıyılarındaki 25 kumsala, günbatımından gün doğumuna giriş yasağı uygulanıyor. Muğla, Antalya, Mersin, Adana ve Hatay'daki 25 kumsalda yavru deniz kaplumbağaların yuvadan çıkış sürecinin başlamasıyla önlemler artırıldı.

        Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli kritik tehlike altındaki türler arasında gösterdiği 7 tür deniz kaplumbağasından yeşil deniz kaplumbağası (Chelonia mydas) ve iribaş deniz kaplumbağasının (Caretta caretta) büyük bölümü Türkiye'de olmak üzere, Akdeniz Havzası'nda yuvalıyor. Muğla'dan Hatay'a kadarki sahil şeridinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce (DKMP) belirlenen 25 kumsalda deniz kaplumbağalarının korunması için uygulama başlatıldı. Yuvalardan yavru çıkışlarının başlamasıyla birlikte ilgili valilikler tarafından bölgelerdeki jandarma, emniyet gibi kolluk birimleri ve ilgili makamlara genelgeler gönderilerek, geceleri sahile insan ve araç girişi yasağından ışık yasağına kurallar yeniden hatırlatıldı.

        Genelgeye göre 25 kumsalda 20.30'dan sabah 05.30'a kadar denize girme, çadır kurma, ateş yakma, hem insan hem araç girişi yasaklandı. Yasak getirilen deniz kaplumbağası yuvalama kumsalları şöyle:

        Ekincik, Dalyan, Dalaman, Fethiye (Muğla), Patara, Kale, Kumluca, Çıralı, Tekirova, Belek, Kızılot, Demirtaş, Gazipaşa (Antalya), Anamur, Göksu Deltası, Alata, Kazanlı (Mersin), Akyatan, Yumurtalık, Akkum alt kumsalı, Sugözü alt kumsalı, Botaş alt kumsalı, Hollanda alt kumsalı (Adana) ve Samandağ, Samandağ Kale alt kumsalı (Hatay).

        Yasaklar 30 Eylül'e kadar devam edecek. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

        2023-07-22 10:32:05

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Minik Zeynep'in annesinin feryatları yürekleri dağladı
        Minik Zeynep'in annesinin feryatları yürekleri dağladı
        MİT'ten Irak'ta operasyon! Sözde Türkiye sorumlusu etkisiz
        MİT'ten Irak'ta operasyon! Sözde Türkiye sorumlusu etkisiz
        Trump'ın duruşma tarihi belli oldu
        Trump'ın duruşma tarihi belli oldu
        7'den 70'e herkesi etkiliyor! Sıcaklarda bu uyarılara dikkat!
        7'den 70'e herkesi etkiliyor! Sıcaklarda bu uyarılara dikkat!
        Zaha kararını verdi
        Zaha kararını verdi
        Bu sefer Kadıköy! Polislerin üstüne motor sürdü
        Bu sefer Kadıköy! Polislerin üstüne motor sürdü
        Blokların kraliçesi: Zehra Güneş
        Blokların kraliçesi: Zehra Güneş
        'İntihar etti' iddiası
        'İntihar etti' iddiası
        Sıcaklıklar rekor kırıyor!
        Sıcaklıklar rekor kırıyor!
        KÇÖ süresi için borçlanma hakkı var mı?
        KÇÖ süresi için borçlanma hakkı var mı?
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Sahte MİT'çi yakayı ele verdi
        Sahte MİT'çi yakayı ele verdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme
        Türkiye'den Yunanistan'a yangın yardımı
        Türkiye'den Yunanistan'a yangın yardımı
        Yeni sıcak hava dalgası uyarısı!
        Yeni sıcak hava dalgası uyarısı!
        Beşiktaş'tan arka arkaya iki transfer!
        Beşiktaş'tan arka arkaya iki transfer!
        Doğubayazıt'ta evleri su bastı
        Doğubayazıt'ta evleri su bastı
        Güneş'ten Lyanco açıklaması!
        Güneş'ten Lyanco açıklaması!
        Beşiktaş, Aboubakar ile kazandı!
        Beşiktaş, Aboubakar ile kazandı!

        Benzer Haberler

        Antalya'da üzerine tomruk düşen kişi hayatını kaybetti
        Antalya'da üzerine tomruk düşen kişi hayatını kaybetti
        Antalya'da butik otelde çıkan yangında 1 turist öldü, 11 kişi yaralandı
        Antalya'da butik otelde çıkan yangında 1 turist öldü, 11 kişi yaralandı
        Bozkaya ailesi, 4 aydır yaşadıkları sokaktan kurtulup eve yerleşti
        Bozkaya ailesi, 4 aydır yaşadıkları sokaktan kurtulup eve yerleşti
        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
        Alanya'da yamaç paraşütü kazasında 2 kişi yaralandı
        Alanya'da yamaç paraşütü kazasında 2 kişi yaralandı
        Antalya Valisi Yazıcı, Manavgat'ta yeşeren ormanlık alanda incelemede bulundu
        Antalya Valisi Yazıcı, Manavgat'ta yeşeren ormanlık alanda incelemede bulundu