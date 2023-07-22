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        Konyaaltı'nda 409 arsa satışa çıkarılıyor

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 11:16
        Konyaaltı'nda 409 arsa satışa çıkarılıyor

        Tunahan KIR/ANTALYA, (DHA) ANTALYA Konyaaltı'nda 409 konut arsası, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 31 Temmuz tarihinde açık artırma ile satışa sunuluyor.Antalya'nın en gözde merkezlerinden biri olan Konyaaltı'nın yüksek tepelerinden Çağlarca'da yayla havasını yaşamak, rahat nefes isteyenler için bakanlık, hem yatırım fırsatı hem de kendi konutunu inşa etme fırsatı sundu. Ayrıca, 31 Temmuz tarihinde saat 10.30'da Antalya Kepez ve Ankara'da düzenlenecek açık artırmaya çevrim içi katılım imkânı da sağlandı. 

         

        "ARSALAR KDV'DEN MUAF"Arsalar yüzde 40 peşinat, 24 ay vade imkânıyla satışa sunulurken, ayrıca arsaların KDV ve tapu masrafından muaf olması da kendi evini yapmak isteyen yatırımcıya kolaylık sağladı. Yatırım için sunulan Antalya Konyaaltı ve Çağlarca'da 500 bin Türk lirasından başlayan farklı metrekarelerdeki konut arsalarında, peşin ödemelerde de yüzde 20 indirim yapıldı. "ÇOK ÖNEMLİ BİR FIRSAT"Ekonomist Emrah Kaya, "Çağlarca ile ilgili bugüne kadar sektör çalışanı arkadaşlarımızla değerlendirme yaptığımızda Çağlarca'da genel olarak Antalya'nın küçük bir İsviçre'si havası vardır. Denizden 800 metre yükseklikte, şehir merkezine 45 dakika uzaklıktadır. Şehre en yakın, inci tanesi diyebileceğimiz noktalardan biridir. Bölgede şu ana kadar yaklaşık 2 bin civarında parsel söz konusu. Her birinin değeri kendine göre farklı, fakat şu anda Çağlarca'daki her bölge talep görmekte, insanlar oralarda müstakil evlerini yaparak yaşam kurmaktalar. Bakanlığın yapacağı ihale; döviz hareketliliğinin olduğu, yabancı yatırımcıların yoğunlukta olduğu bir bölge olduğunu göz önüne alacak olursak, yatırımcıların kesinlikle değerlendirmesi gereken çok önemli bir fırsat" dedi. 

         DHA-Ekonomi Türkiye-Antalya / Merkez DHA

        2023-07-22 11:15:49

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