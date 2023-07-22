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        Antalya'da butik otelde yangın: 2 ölü, 12 yaralı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 11:28
        Antalya'da butik otelde yangın: 2 ölü, 12 yaralı

        Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA´da tarihi Kaleiçi semtinde bir butik otelde çıkan yangında Lübnan uyruklu biri kadın, 2 turist hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı.

        Muratpaşa ilçesi, Kaleiçi Barbaros Mahallesi Hesapçı Sokak´ta, 3 katlı bir butik otelde saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Otelde bulunanlar tahliye edilirken, yangında Lübnan uyruklu biri kadın 2 turist yaşamını yitirdi, 2'si ağır 12 kişi ise yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sabahın ilk saatlerine kadar devam etti.

        Ekipler, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

        2023-07-22 11:27:17

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