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        Antalya'da butik otelde yangın: 2 ölü, 12 yaralı (2)

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 12:54
        Antalya'da butik otelde yangın: 2 ölü, 12 yaralı (2)

        ÖLEN TURİSTLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

        Antalya tarihi Kaleiçi'nde yer alan butik otelde çıkan yangında yaşamını yitirenlerin, Lübnan vatandaşı Vivianne Saad (53) ile Dory Mhanna (52) olduğu belirlendi. Yangın sonrası yapılan incelemelerin ardından banyoda hayatını kaybettiği belirlenen Vivianne Saad ile Dory Mhanna'nın cesetleri, itfaiye ekipleri tarafından kaşık sedyeye alınarak cenaze aracına kadar taşındı. Cenazeler otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Saad ile Mhanna'nın, eşyalarını toplarken dumandan etkilendikten sonra banyoda hayatlarını kaybettiği belirlendi. Saad ile Mhann'nın yan odada bulunan çocukları Shana Mhanna (18) ve Shirlay Mhanna'nın (23) ise yangından yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

        Yangını haber alarak işletmesine gelen Betül Kızılkaya, "Çalışanım saat 03.00 sıralarında 'Yangın var çabuk gelin' diye beni aradı. Biz de hemen geldik. Geldiğimizde alevler binayı sarmıştı. Elimizden ne geliyorsa yapmaya çalıştık. İtfaiyeciler sağ olsun hızlı hareket ettiler. Burası otel, içeride de 2 kişinin öldüğü söylendi" dedi.

        İşlemlerin ardından bazı turistler ile çalışanların otelden eşyalarını aldıkları görüldü. Dory Mhanna'nın valizindeki eşyalar ise tutanakla polise teslim edildi.

        Yangının çıkış nedenini belirleme çalışmaları sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN

        2023-07-22 12:53:52

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