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        Sıcaklık 44 dereceyi bulunca serinlemek için sahile koştular

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 15:31
        Sıcaklık 44 dereceyi bulunca serinlemek için sahile koştular

        Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)HAVA sıcaklığının 44 dereceyi bulduğu Antalya'da tatilciler ve kent sakinleri soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı.

        Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Antalya'da termometreler 44 dereceyi gördü. Nemin yüzde 10 ölçüldüğü kentte sıcak havadan bunalan yerli ve yabancı tatilciler ile kent sakinleri serinlemek için Konyaaltı Sahili'ne gitti. Bazıları denizde yüzerken bazı tatilciler ise sahilde güneşlenmeyi tercih etti. Denizde su sporu yaparak vaktini değerlendirenler de vardı. Kanolarla denize açılan bazı tatilcilerse Akdeniz'in mavi sularında kürek çekti.

        Sahil bandındaki ağaçlık alanda oluşan gölgelikler de tatilcilerin tercih ettiği yerlerden oldu. Aileleriyle birlikte ağaç altlarında masa ve sandalyelerde piknik yapan tatilciler, sıcak havadan korunmaya çalıştı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR

        2023-07-22 15:30:11

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