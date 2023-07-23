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        Antalya'nın ormanları 'dijital gözler'e emanet

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 11:03
        Antalya'nın ormanları 'dijital gözler'e emanet

        Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın ormanları yangın riskine karşı 45 gözetleme kulesinin 36'sında bulunan yüksek çözünürlüklü 'dijital göz' olarak adlandırılan kameralarla 24 saat izleniyor. 20 kilometrelik görüş mesafesine sahip kameralar, 10 kilometrelik yakınlaştırma özelliği de bulunduruyor.

        Antalya'da yüksek sıcaklık ve düşük nem nedeniyle devam eden orman yangını riskine karşı Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 24 saat ormanları gözlüyor. Kentin yüksek noktalarındaki gözlem kulelerinin yanı sıra, kent merkezindeki yangın harekat merkezinde de yoğun çalışmalar sürdürülüyor. Görevliler, günün her saatinde kentteki ormanları 'dijital göz' adını verdikleri kameralarla izliyor.

        10 KİLOMETRELİK YAKINLAŞTIRMA ÖZELLİĞİ

        45 gözetleme kulesinin 36'sında bulunan ve 360 derece dönerek görüş açısı sağlayan kameralar, yüksek çözünürlüğe sahip durumda. İleri derecede yakınlaştırma özelliği sayesinde de belirlenen noktaları 10 kilometre kadar yakınlaştıran kameralar, 20 kilometre uzaklıktaki en ufak dumanı dahi fark ediyor. Sürekli izlenen ormanların yanı sıra Gazipaşa Havalimanı'nda konuşlu insansız hava aracı da özellikle kritik günlerde 24 saat kesintisiz uçuş yaparak anlık görüntü iletiyor. Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, hem kulelerdeki hem de arazözlerdeki kameralardan yangına müdahale sırasında da faydalandıklarını söyledi. Kameraların dumana ve ateşe duyarlı olduğunu belirten Dikici, "İHA, bütün Antalya'yı tarıyor. 70 ile 100 kilometre uzaklıktaki ısı kaynağına odaklanıyor. Tespit ederse müdahale ediyoruz. 253 yangın havuzu, göletler, barajlarımız hepsi kayıt altında" dedi.

        25 BİN KİLOMETRE YOL VERİSİ KAYITLI

        Teknolojiden olabildiğince faydalandıklarını belirten Dikici, kameralar sayesinde yangının çevresini, ilerleyeceği yönü de önceden tespit edebildiklerini belirtti. Dikici, orman genel müdürlüğü sisteminde sadece Antalya'da 25 bin kilometre yol verisinin kayıtlı olduğunu söyledi. Araç takip ve kamera sistemleri sayesinde bu yolları en verimli ve hızlı şekilde kullandıklarını kaydeden Dikici, "Eskiden bir yanlış yoldan gidilmesi yangında müdahalede 15 dakika kaybettirirdi. Buradan gözetlediğimiz için yanlış yola girilse bile hemen uyarıp, zaman kaybını önlüyoruz" diye konuştu. Sistemde anlık hava ve nem durumunun yanı sıra, basınç değişimleri de takip edilebiliyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR

        2023-07-23 11:02:31

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