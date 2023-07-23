Antalya'da ağaçlık alandaki yangın, evlere ulaşmadan söndürüldü

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)-ANTALYA'da elektrik direğinden başlayan yangın, kısa sürede evlerin yakınındaki ağaçlara sıçradı. Alevler, vatandaşların da yardımıyla itfaiye ekiplerince evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Kepez ilçesi Aydoğmuş Mahallesi 1482. Sokak'ta meydana geldi. Bir elektrik direğinden çıkan kıvılcımın yan tarafta bulunan boş arazideki ağaçlara sıçraması sonrası yangın çıktı. Olayı gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Yangının boş arazinin bitişiğindeki evlere sıçrama tehlikesi olması üzerine vatandaşlar, kendi imkanları ile alevleri söndürmeye çalıştı. Evlerinden uzattıkları hortumlarla alevlere müdahale eden vatandaşlar, olay yerine gelen itfaiye ekiplerine de yardım etti. Bölgedeki çok sayıda meraklı vatandaş ise yangını cep telefonlarına kaydetmeye çalıştı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangının ardından soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangın nedeniyle bir otomobilde zarar oluştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2023-07-23 16:05:25