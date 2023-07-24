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        Kampanya tamamlandı, SMA'lı Aybars'ın ABD'deki tedavisi başladı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 09:29
        Kampanya tamamlandı, SMA'lı Aybars'ın ABD'deki tedavisi başladı

        Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)-ANTALYA'da 3 kez kalp krizi geçiren 2 yaşındaki SMA'lı Aybars Karadağ'ın tedavisi için başlatılan kampanyanın yüzde 100'ü tamamlandı. Ailesiyle birlikte gen tedavisi için ABD'ye giden Aybars, ilacına kavuştu. Baba Barış Karadağ (34), "Kimse mücadeleyi bırakmasın. Darısı bütün bebeklerin başına" dedi.

        Antalya'da 2 yıl önce dünyaya gelen Aybars Karadağ, 2 aylıkken fenalaşınca ailesi hastaneye götürdü. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen Aybars bebek, yoğun bakım ünitesinde tedavi görmeye başladı. Solunumunda sıkıntı tespit edilen Aybars'a, SMA testi yapıldı. 3 aylıkken SMA testi pozitif çıkan Aybars'a, 15 gün sonra trakeostomi (gırtlakta nefes alma deliği) yapıldı. Yoğun bakımda tedavi gördüğü sırada 6 aylıkken ikinci kez kalp krizi geçiren Aybars bebek, 15 dakika sonra hayata döndürüldü. 5 aylık tedavisinin ardından evine çıkarılan bebek, koronavirüse yakalandı. Tekrar getirildiği hastanedeki tedavisinden sonra evine gönderilen Aybars bebek, 13 aylıkken üçüncü kez kalp krizi geçirdi. Annesinin kalp masajı yapması sonucu hayata tutunan Aybars, 9 cihaza bağlı yaşam mücadelesi vermeye başladı. Aybars Karadağ'ın tedavisi için başlatılan valilik onaylı SMA kampanyasının yüzde 100'ü tamamlandı. 20 Mayıs'ta tedavi için gerekli olan yaklaşık 2 milyon doları toplayan Karadağ ailesi, vize işlemlerinin ardından yaklaşık 20 gün önce ABD'ye gitti. ABD'de özel bir hastanede tedavisine başlanan Aybars Karadağ, 18 Temmuz'da ilacına kavuştu. Şırınganın içerisine yerleştirilen ilaç, makine ile damar yoluyla Aybars'a verildi.

        'HİÇBİR ENFEKSİYON VE PROBLEM YOK'

        Baba Barış Karadağ, kampanyanın tamamlanması için destek veren herkese teşekkür etti. Onca mücadelenin sonunda Aybars'ın ilacına kavuştuğunu anlatan Karadağ, ilacın yaklaşık 40-45 dakikada Aybars'a aktarıldığını belirtti. Karadağ, "10-15 gün boyunca Aybars'ı enfeksiyondan uzak tutmak için mücadele harcadık. Çok şükür, hiçbir enfeksiyon ve problem yok. Şu an ilacımızı dört dörtlük alıyoruz. Odamızı güzelce süsledik. Bütün ilaç bekleyen çocuklarımıza umut olsun. Bunu herkes görsün. Sonuçta ne olursa olsun, ne yaşanırsa yaşansın eninde sonunda çocuklar, bebekler ilacını alabiliyor. O yüzden kimse mücadeleyi bırakmasın. Darısı bütün bebeklerin başına. Aybars artık makineyle oksijen almıyor. Tamamen kestik. 2 haftadır kendi oksijenini kendi alabiliyor. İlaç tek seferlik veriliyor. Bir daha bu ilacı almayacak. Çünkü etkisini yavaş yavaş, 2 yıl boyunca gösterecek. Aybars da yavaş yavaş gelişecek. Allah razı olsun herkese çok teşekkür ederiz" diye konuştu. Anne Serap Karadağ (33) ise "Yaklaşık 1,5 yıldır bu anı bekledik. Kazandık, başardık. Aybars şu an şifasını alıyor. Her damlası oğluma şifa olsun. Sizlerin desteği, sizlerin yardımıyla ilaca ulaşabildik. Rabbi'm tüm anne ve babalara bu duyguyu yaşatsın. Hiçbir zaman mücadeleyi bırakmayalım. Herkes bu duyguyu yaşasın" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

        2023-07-24 09:28:21

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