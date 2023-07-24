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        Antalyaspor'da Ghacha, Tunus'un Esperance takımına transfer oldu

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 12:23
        Antalyaspor'da Ghacha, Tunus'un Esperance takımına transfer oldu

        Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)SÜPER Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da futbol sorumlusu Nuri Şahin'in kadroda düşünmediği Houssam Ghacha, Tunus'un Esperance takımına transfer oldu. Oyuncunun transferinin bugün iki takım tarafından açıklanması bekleniyor.

        Geçen sezon ligde istediği sonuçları alamayan ve birçok oyuncuyla yollarını ayıran Antalyaspor'da çalışmalar devam ediyor. Akdeniz temsilcisi Antalyaspor, futbol sorumlusu Nuri Şahin'in kadroda düşünmediği oyuncularla da yollarını ayırıyor. Kırmızı beyazlılar, sezon başında gerçekleştirilen Burdur kampının ardından transfer görüşmeleri için izin verilen Cezayirli kanat oyuncusu Houssam Ghacha, Tunus'un Esperance takımıyla anlaştı. Anlaşmanın hem Antalyaspor hem Esperance tarafından bugün açıklanması bekleniyor.

        ANTALYASPOR, 535 BİN EURO KAZANDI

        Antalyaspor ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Cezayirli futbolcu Ghacha'nın, alacağından vazgeçtiği öğrenilirken, bonservis ücreti de dahil edildiği zaman kırmızı beyazlı ekibin toplam 535 bin Euro kasasında kalacak.

        2 sezon önce Antalyaspor'a katılan Houssam Ghacha, Süper Lig, Süper Kupa ve Türkiye Kupası maçları dahil olmak üzere toplamda 65 kez forma giydi. 27 yaşındaki kanat oyuncusu bu maçlarda toplam 4 gol, 6 asistlik performans ortaya koydu.

        14 OYUNCU İLE YOLLAR AYRILDI

        Antalyaspor, Ghacha ile beraber sezon öncesi 14 oyuncusu ile yollarını ayırdı. Antalyaspor daha önce kiralık olarak takımda bulunan Christian Luyindama, Mark Mampassi, Emrecan Uzunhan, Cemali Sertel, Balint Szabo, Alassane Ndao, Doğukan Sinik, Bertuğ Yıldırım'ın yanı sıra sözleşmesi sona eren Fedor Kudriashov, sözleşmeleri feshedilen Shoya Nakajima, Admir Mehmedi ve Alperen Uysal ile yollarını ayırmıştı. Antalyaspor, Gökdeniz Bayrakdar'ın da bonservisinin yarısını 675 bin Euro karşılığında Bodrumspor'a vererek oyuncusunu göndermişti. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALAN

        2023-07-24 12:22:47

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