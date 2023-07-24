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        Ciple çarpışan motosikletteki Miraç ile Melih hayatını kaybetti- Yeniden

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 13:31
        Ciple çarpışan motosikletteki Miraç ile Melih hayatını kaybetti- Yeniden

        Yazı işleri müdürlerinin dikkatine,

        'Ciple çarpışan motosikletteki Miraç ile Melih hayatını kaybetti' başlıklı haberimizi, fotoğraflarla ilgili düzeltmeyle yeniden veriyoruz.-----------------Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde ciple çarpışan motosikletteki Miraç Tunç (16) ile Melih Can Korkmaz (17) yaşamını yitirdi.

        Belkıs Mahallesi Aspendos Antik Tiyatrosu mevkisinde, dün saat 18.00 sıralarında D.K.'nin kullandığı 34 AE 8414 plakalı cip ile Miraç Tunç ve Melih Can Korkmaz'ın bulunduğu 07 YML 12 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada Miraç Tunç ve Melih Can Korkmaz yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tunç ve Korkmaz, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile götürüldükleri hastanede kurtarılamadı. Cip sürücüsü D.K. polis tarafından gözaltına alındı. Cenazeler, cumhuriyet savcısının ilk incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

        2023-07-24 13:31:01

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