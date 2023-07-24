Antalya'da sıcaklık düşecek, nem artacak

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)-ANTALYA'da mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığının çarşambadan itibaren 6 ila 8 derece arasında azalıp, 35 dereceye kadar düşmesi, nem oranının ise yüzde 80'e kadar ulaşması bekleniyor.

Yurt genelinde etkili olan sıcak hava dalgası ile sıcaklıklar, geçen hafta mevsim normalleri üzerinde seyretti. Yurdun bazı noktalarında sıcaklık rekorları kırıldı. Turizm kenti Antalya'da da sıcaklıklar 40 derecenin üzerinde seyretti, dün ise kent merkezinde 44.9 dereceye kadar ulaştı. Haftaya yine sıcak havayla başlayan kentte çarşamba gününden itibaren sıcaklığın 6 ila 8 derece arasında azalıp, mevsim normallerine dönmesi bekleniyor. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre; çarşamba gününe kadar 40 derece üzerinde olması beklenen hava sıcaklığının, perşembe günü 35 dereceye kadar düşmesi beklenirken, düşük seyreden nem oranının ise yüzde 80'lere kadar ulaşacağı tahmin ediliyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2023-07-24 13:42:46