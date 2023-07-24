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        Ciple çarpışan motosikletteki Miraç ile Melih hayatını kaybetti (2)

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 16:37
        Ciple çarpışan motosikletteki Miraç ile Melih hayatını kaybetti (2)

        İKİ ARKADAŞ YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

        Antalya'nın Serik ilçesinde ciple çarpışan motosiklette yaşamını yitiren Miraç Tunç ile Melih Can Korkmaz'ın cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Serik Yazır Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından iki arkadaş, gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi. Miraç Tunç'un babası Ali Tunç'un 2 yıl önce kanser tedavisi sırasında yaşamını yitirdiği ve aynı mezarlığa defnedildiği öğrenildi.

        'YAKTIN BENİ OĞLUM'

        Cenaze sırasında Miraç Tunç'un annesi Serpil Tunç, "Yaktın beni oğlum, hani beni tatile götürecektin" diyerek ağıtlar yakarken, elinde oğlunun fotoğrafıyla kabir başında gözyaşları döktü.

        Klima servisinde çalışan Melih Can Korkmaz'ın annesi Müge Pektaş ile teyzesi Kübra Pektaş da cenaze sırasında ayakta durmakta güçlük çekti. Oğlunun fotoğrafını elinden bırakmayan ve sarılıp öpen anne Pektaş, "Sözün bittiği yerdeyiz" dedi. Diğer yandan Melih Can Korkmaz'ın daha önce de motosiklet kazası geçirdiği ve belinin kırıldığı belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

        2023-07-24 16:36:21

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