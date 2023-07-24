Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Antalya´da orman yangını

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 23:07
        Antalya´da orman yangını

        Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)ANTALYA´nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için ekipler çalışma başlattı.

        Kemer´e bağlı Değirmendere Mahallesi´nde KemerAntalya karayolu kenarındaki ormanda saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Şiddetli rüzgârın da etkisiyle alevler bir anda yayıldı. Yerleşim yerleri ve karayolunun yakınındaki yangının söndürülmesi için bölgeye ekipler yönlendirildi. Hızla olay yerine ulaşan ekipler yangına müdahaleye başladı. Çevredeki yerleşim yerleri de tedbir amacıyla boşaltıldı. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek verdi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN

        2023-07-24 23:06:38

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Husumetlisini Marmaray'da görünce
        Husumetlisini Marmaray'da görünce
        Kahramanmaraş'ta orman yangını çıktı
        Kahramanmaraş'ta orman yangını çıktı
        Yürekleri yaralayan görüntüye soruşturma
        Yürekleri yaralayan görüntüye soruşturma
        Fatih'te kadınlara yangın tüplü saldırı!
        Fatih'te kadınlara yangın tüplü saldırı!
        Galatasaray, Zaha'nın maliyetini açıkladı!
        Galatasaray, Zaha'nın maliyetini açıkladı!
        O polis memuruna başarı belgesi verildi
        O polis memuruna başarı belgesi verildi
        İki isme flaş teklif!
        İki isme flaş teklif!
        Buruk'tan transfer açıklamalası!
        Buruk'tan transfer açıklamalası!
        Meteoroloji gün verdi! Marmara için 'yüksek sıcaklık' uyarısı
        Meteoroloji gün verdi! Marmara için 'yüksek sıcaklık' uyarısı
        Greta Thunberg hakim karşısında
        Greta Thunberg hakim karşısında
        Süper Kupa'nın oynanacağı tarih açıklandı!
        Süper Kupa'nın oynanacağı tarih açıklandı!
        Hollywood yıldızları İstanbul'da
        Hollywood yıldızları İstanbul'da
        Romain Saiss bombaladı!
        Romain Saiss bombaladı!
        İsrail'de tartışmalı yasa onaylandı
        İsrail'de tartışmalı yasa onaylandı
        3 günde amorti etti
        3 günde amorti etti
        Moskova'ya 2 İHA saldırısı
        Moskova'ya 2 İHA saldırısı
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
        Rakiplerimiz belli oldu!
        Rakiplerimiz belli oldu!
        Yer aynı, zaman aynı, sevgili farklı
        Yer aynı, zaman aynı, sevgili farklı

        Benzer Haberler

        Antalya'nın Kemer ilçesinde orman yangını çıktı
        Antalya'nın Kemer ilçesinde orman yangını çıktı
        Kaş'ta sazlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Kaş'ta sazlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Antalya'da AGC'li gazetecilerin "Neler Yaşadık Neler" kitabı tanıtıldı
        Antalya'da AGC'li gazetecilerin "Neler Yaşadık Neler" kitabı tanıtıldı
        Gazetecilerin anıları `Neler Yaşadık Neler´ ile kitaplaştı
        Gazetecilerin anıları `Neler Yaşadık Neler´ ile kitaplaştı
        Alanya'da çalılık ile tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
        Alanya'da çalılık ile tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
        Antalya'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Antalya'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü